ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.64
usd:
332.16
bux:
107705.75
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teherautó halad el egy szélzsák mellett a nagy erejű szélben az M60-as autópályán, Belvárdgyula közelében 2020. február 10-én. Erre a napra az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a viharos szél veszélye miatt. A széllökések délutánig az ország nagy részén meghaladhatják a 60-75, a Dunántúlon, kisebb eséllyel néhol a Duna-Tisza közén a 80-90 kilométer/órát.
Nyitókép: Teherautó halad el egy szélzsák mellett a nagy erejű szélben az M60-as autópályán, Belvárdgyula közelében 2020. február 10-én. MTI/Sóki Tamás

Újra 10 fok felett – tényleg megbolondult az időjárás

Infostart

Általában borult lesz az ég, kedden délkeleten lehet időszakosan kevesebb a felhő

Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.

Kedd este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.

A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt kedden délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton, északon 3, 9, másutt 10, 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Kezdőlap    Belföld    Újra 10 fok felett – tényleg megbolondult az időjárás

időjárás

viharos szél

melegedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke hétfőn, miközben az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel van jelen Venezuela partjainak közelében a nyomásgyakorlás jegyében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva dolog került ki az AI-ról: vajon veszélyben vannak miatta a magyarok munkahelyei?

Durva dolog került ki az AI-ról: vajon veszélyben vannak miatta a magyarok munkahelyei?

Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 22:22
1200 milliárd forintnyi vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter - a nap hírei
2025. november 24. 22:10
Bejelentést tett Magyar Péter a Tisza-szavazásról
×
×
×
×