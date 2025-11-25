Újra 10 fok felett – tényleg megbolondult az időjárás

Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.

Kedd este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.

A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt kedden délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton, északon 3, 9, másutt 10, 15 fok között alakul a hőmérséklet.