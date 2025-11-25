Feltárul az oktatás, a diákok és a mesterséges intelligencia kapcsolatának jövője

A konferencia egyik kulcskérdése az volt, hogy a változó világban miként őrizhető meg a diákok mentális egészsége, és hogyan adhatóak át számukra azok a készségek, amelyek lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítását – mondta az InfoRádióban az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.

Csejtei Ildikó szerint 2025-ben az oktatás és a mesterséges intelligencia témában rendezett eseményeken jellemzően arról van szó, hogy az MI-t hogyan lehet beépíteni az oktatásba, hogyan lehet a tanárokat felkészíteni erre, hogyan fogja átformálni az oktatás mindennapjait. Az OTP Fáy Alapítványnál ezt szerették volna egy picit más oldalról is megközelíteni, mert azt gondolják, hogy önmagában a mesterséges intelligencia csak egy olyan elem, ami változtatni fog az oktatáson, pedig az is nagyon fontos, hogy egyáltalán a fiatalok képességei, a velük kapcsolatos elvárások hogyan alakulnak az elkövetkező időszakban – ezért a konferencia neve, hogy „A jövő oktatása – mesterséges intelligencia és humán képességek”.

A téma az lesz, hogy mennyire lesznek fontosak a humán képességek, hogyan lehet összehangolni a technológiát és a humán faktort, hogyan marad meg a humán kompetenciák jelentősége.

„Arról is beszélgettünk, hogy a mai fiataloknak, a fogadó oldalnak milyen a mentális állapota, mert nagyon sokat beszélünk a kínálati oldalról, arról, hogy az oktatás milyen, a tanárok hogyan fogják alkalmazni ezeket az eszközöket, de az, hogy a másik oldalon a fiatalok milyen állapotban vannak jelenleg, hogyan kell ahhoz is alkalmazkodnia az oktatásnak, hogy az ő mindenkori mentális egészségüket is figyelembe vegyük, arról kevesebb szó szokott esni az ilyen rendezvényeken, és mi ezt szerettük volna mindenképpen beemelni a témák közé” – mondta Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.

Megfogalmazása szerint ma már nem az a kérdés, hogy változni fog-e az oktatás, hanem az, hogy ki és hogyan fogja formálni ezt a változást. Egy olyan nagyon innovatív, rugalmas szemléletmódot kell bevezetni az oktatásba, amely támogatja a diákok kreativitását, de ami egyúttal a mentális egészséghez is kapcsolódik, az alkalmazkodóképességüket, a rezilienciájukat segíti, mert ebben a nagyon változó világban ilyen képességekre nagyon nagy szükségük lesz. Ugyancsak fontos elsajátítaniuk az élethosszig tartó tanulás képességét, hogy a későbbiekben olyan munkaköröket is be tudjanak majd tölteni, amelyek ma még nem léteznek, amelyekről nem is tudunk adott esetben, mert ők fogják majd létrehozni.

„Az első előadónk, Dan Fitzpatrick oktatásstratéga, aki kifejezetten a mesterséges intelligencia oktatásba való beépülésével foglalkozik, beszél például arról, hogy mi várható, milyen lesz a jövő oktatási rendszere. Szerinte egy nagyon széttöredezett, teljesen megújult, nem egységes rendszer létrejötte várható, ahol a palettán számos megközelítés egyidejűleg lesz jelen, és ezek közül válogathatnak majd a diákok, a szülők. De nagyon sok más megközelítés is lehetséges, például vannak, akik épp azt mondják, hogy az oktatás egységességét, tömegességét, az egyenlő hozzáférés lehetőségét meg kell tartani” – emelte ki Csejtei Ildikó.