ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.31
usd:
330.74
bux:
108613.56
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Education technology concept. Schoolboy learning in the room. Online school. EdTech.
Nyitókép: metamorworks/Getty Images

Feltárul az oktatás, a diákok és a mesterséges intelligencia kapcsolatának jövője

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A jövő oktatása – mesterséges intelligencia és humán képességek címmel rendezett nemzetközi konferenciát az OTP Fáy Alapítványa.

A konferencia egyik kulcskérdése az volt, hogy a változó világban miként őrizhető meg a diákok mentális egészsége, és hogyan adhatóak át számukra azok a készségek, amelyek lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítását – mondta az InfoRádióban az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.

Csejtei Ildikó szerint 2025-ben az oktatás és a mesterséges intelligencia témában rendezett eseményeken jellemzően arról van szó, hogy az MI-t hogyan lehet beépíteni az oktatásba, hogyan lehet a tanárokat felkészíteni erre, hogyan fogja átformálni az oktatás mindennapjait. Az OTP Fáy Alapítványnál ezt szerették volna egy picit más oldalról is megközelíteni, mert azt gondolják, hogy önmagában a mesterséges intelligencia csak egy olyan elem, ami változtatni fog az oktatáson, pedig az is nagyon fontos, hogy egyáltalán a fiatalok képességei, a velük kapcsolatos elvárások hogyan alakulnak az elkövetkező időszakban – ezért a konferencia neve, hogy „A jövő oktatása – mesterséges intelligencia és humán képességek”.

A téma az lesz, hogy mennyire lesznek fontosak a humán képességek, hogyan lehet összehangolni a technológiát és a humán faktort, hogyan marad meg a humán kompetenciák jelentősége.

„Arról is beszélgettünk, hogy a mai fiataloknak, a fogadó oldalnak milyen a mentális állapota, mert nagyon sokat beszélünk a kínálati oldalról, arról, hogy az oktatás milyen, a tanárok hogyan fogják alkalmazni ezeket az eszközöket, de az, hogy a másik oldalon a fiatalok milyen állapotban vannak jelenleg, hogyan kell ahhoz is alkalmazkodnia az oktatásnak, hogy az ő mindenkori mentális egészségüket is figyelembe vegyük, arról kevesebb szó szokott esni az ilyen rendezvényeken, és mi ezt szerettük volna mindenképpen beemelni a témák közé” – mondta Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.

Megfogalmazása szerint ma már nem az a kérdés, hogy változni fog-e az oktatás, hanem az, hogy ki és hogyan fogja formálni ezt a változást. Egy olyan nagyon innovatív, rugalmas szemléletmódot kell bevezetni az oktatásba, amely támogatja a diákok kreativitását, de ami egyúttal a mentális egészséghez is kapcsolódik, az alkalmazkodóképességüket, a rezilienciájukat segíti, mert ebben a nagyon változó világban ilyen képességekre nagyon nagy szükségük lesz. Ugyancsak fontos elsajátítaniuk az élethosszig tartó tanulás képességét, hogy a későbbiekben olyan munkaköröket is be tudjanak majd tölteni, amelyek ma még nem léteznek, amelyekről nem is tudunk adott esetben, mert ők fogják majd létrehozni.

„Az első előadónk, Dan Fitzpatrick oktatásstratéga, aki kifejezetten a mesterséges intelligencia oktatásba való beépülésével foglalkozik, beszél például arról, hogy mi várható, milyen lesz a jövő oktatási rendszere. Szerinte egy nagyon széttöredezett, teljesen megújult, nem egységes rendszer létrejötte várható, ahol a palettán számos megközelítés egyidejűleg lesz jelen, és ezek közül válogathatnak majd a diákok, a szülők. De nagyon sok más megközelítés is lehetséges, például vannak, akik épp azt mondják, hogy az oktatás egységességét, tömegességét, az egyenlő hozzáférés lehetőségét meg kell tartani” – emelte ki Csejtei Ildikó.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Feltárul az oktatás, a diákok és a mesterséges intelligencia kapcsolatának jövője

oktatás

mesterséges intelligencia

csejtei ildikó

otp fáy alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Regős Gábor: a költségvetési hiány részben gazdaság, részben akarat kérdése

Regős Gábor: a költségvetési hiány részben gazdaság, részben akarat kérdése
Régen volt olyan magas a havi deficit, mint októberben, de év végéig még van mozgástere a kormánynak – mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban. Regős Gábor arról is beszélt, hogy az egyelőre nyitott kérdés, hogy a választások előtt mennyire lesz adakozó, vagy épp ellenkezőleg, spórolós a kormány.
 

Egymillió forint évente: megjelent a kormányrendelet a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról

Otthon Start: lakások tízezreivel bővülhet most a kínálat

Nagy újdonságok jönnek a háziorvosoknál és a szakorvosi ellátásban is

Megszavazták, új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
 

Amerikai-orosz–ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiábrándító előrejelzés érkezett: még hónapokig semmilyen békemegállapodás nem várható

Kiábrándító előrejelzés érkezett: még hónapokig semmilyen békemegállapodás nem várható

Valódi békemegállapodás még hónapokig nem várható – mondta John Herbst, egykori amerikai ukrajnai nagykövet a Sky-nak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százmilliók mentek el a nyáron, az eredmények pedig sehol: mekkora bajban van a Liverpool?

Százmilliók mentek el a nyáron, az eredmények pedig sehol: mekkora bajban van a Liverpool?

A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 17:34
Újabb vihar előtt: Orbán Viktornak írt levelet Karácsony Gergely
2025. november 25. 17:22
Mráz Ágoston Sámuel: manipuláció a Politico felmérése
×
×
×
×