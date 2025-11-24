ARÉNA - PODCASTOK
Valaki vizet tölt egy műanyag palackból egy pohárba.
Nyitókép: Pexels

Ha vett ilyen ásványvizet, véletlenül se igyon bele!

Infostart

Az egyik nagy áruházlánc hívta vissza népszerű, saját márkás ásványvizét egészségügyi kockázat miatt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint az Auchan ismét visszahívott egy tételt az üzleteiben kapható ásványvíz-termékből – vette észre a femina.hu.

Az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszereléséről van szó, amelynek minőségmegőrzési ideje 2026. június 18. A Nébih nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy a 1353240600L tételszámú palackozott vizet ne igyák meg.

Az intézkedésre mikrobiológiai okokból volt szükség, ugyanis a Magyarvíz Kft. által gyártott ital minősége nem garantálható.

Ha vásárolt a megjelölt ásványvízből, a saját egészsége érdekében ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, és a forgalmazó gondoskodik a visszavételről és az ár megtérítéséről.

