Ha vett ilyen ásványvizet, véletlenül se igyon bele!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint az Auchan ismét visszahívott egy tételt az üzleteiben kapható ásványvíz-termékből – vette észre a femina.hu.

Az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszereléséről van szó, amelynek minőségmegőrzési ideje 2026. június 18. A Nébih nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy a 1353240600L tételszámú palackozott vizet ne igyák meg.

Az intézkedésre mikrobiológiai okokból volt szükség, ugyanis a Magyarvíz Kft. által gyártott ital minősége nem garantálható.

Ha vásárolt a megjelölt ásványvízből, a saját egészsége érdekében ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, és a forgalmazó gondoskodik a visszavételről és az ár megtérítéséről.