Bejelentést tett Magyar Péter a Tisza-szavazásról

A második forduló 12 órakor indul a továbbjutó két-két jelölttel mind a 103 körzetben.
Szarvascsordával ütközött két autó is a Mátrában
A második forduló 12 órakor indul a továbbjutó két-két jelölttel mind a 103 körzetben.
A Karib-térségbe utazott az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke hétfőn, miközben az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel van jelen Venezuela partjainak közelében a nyomásgyakorlás jegyében.
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot - ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.