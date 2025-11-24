Bejelentést tett Magyar Péter a Tisza-szavazásról

Erste kutatás: a legtöbben ugyanannyit, vagy inkább kicsit kevesebb pénzt szánnak idén karácsonyi ajándékokra

Idén a legtöbben 25-50 ezer forintot szánnak összesen a karácsonyi ajándékokra. A nagy többség nem költ többet annál, amennyit a havi jövedelme vagy a spórolt pénze enged, áruhitelben vagy egyéb, banki kölcsönben csak kevesen gondolkodnak – ez derült ki azt Erste friss felmérésérből