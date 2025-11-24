ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Magyar Péterék nézik az előválasztásuk eredményét egy monitoron.
Bejelentést tett Magyar Péter a Tisza-szavazásról

Lezárult a TISZA jelöltállításának első fordulója. Magyar Péter pártelnök közölte, hogy holnap reggel 8 után a választókerületi Facebook-oldalakon teszik közzé az eredményt.

A második forduló 12 órakor indul a továbbjutó két-két jelölttel mind a 103 körzetben.

