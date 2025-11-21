ARÉNA - PODCASTOK
Vége az útlevélpecsétek korának az EU-ban, bár van kivétel

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Az Európai Unió külső határain október közepétől fokozatosan vezetik be az új határregisztrációs rendszert. Ez csak átmenetileg fogja lelassítani a nem schengeni övezetben élő utazók be-, illetve kiléptetését.

Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain. Egy olyan központosított határregisztrációs rendszerről van szó, ami a harmadik országbeli állampolgárokra nézve kötelező, és leegyszerűsítve az útlevél pecsételését váltja ki – mondta az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense.

Amikor valaki be- vagy kilép a schengeni határon, akkor egy elektronikus rendszeren keresztül ellenőrzik majd a biometrikus adatai. Egyebek mellett azt, hogy ki is az illető, mikor jár le az útlevele, esetleg hogy a beutazásnak megfelelő időtartalmat maradt-e. Ez tehát egy sokkal központosítottabb lehetőséget biztosít a tagállamok számára a ki- és beléptetésnél – tette hozzá.

Az új rendszer azokat érinti, akik nem rendelkeznek egyetlen európai uniós ország állampolgárságával sem, de Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai továbbra is ellenőrzés nélkül léphetik át a schengeni határokat.

A rendszert folyamatosan vezetik be a tagállamok a technikai felkészültségük és az adminisztrációs jogi környezet kialakítása függvényében, de a jövő év első negyedévének a végére már mindenhol elérhető lesz. Gálik Zoltán szerint az új rendszer valószínűleg lassítani fogja a beléptetést, legalábbis kezdetben, később viszont akár emberi beavatkozás nélkül is, automatizáltan is tud majd működni. Emiatt több ország is arra hívta fel a figyelmet, hogy a be- és kiléptetés lassulhat.

Fontos tudni, hogy Cipruson és Írországban annak ellenére, hogy uniós tagállamok az útleveleket továbbra is le fogják pecsételni.

