Egyre több a farkas Borsodban, a gazdák segítségért kiáltanak – videók

Az észlelések száma és a bejelentések alapján egyre nagyobb területen jelennek meg farkasok az Északi-középhegység területén. A gazdálkodók egyre több kárra panaszkodnak, ami miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Zöld Támogató Egysége szakmai fórumot tartott Tardonán.

A NAK Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete Facebook-oldalán közölte: a farkasészlelések nagyon megszaporodtak, de mivel védett fajról van szó, a védekezés nem egyszerű. A találkozó célja a tudás- és tapasztalatcsere volt. A megjelentek áttekintették, hogyan kezelik az európai gazdák a nagyragadozók jelenlétéből fakadó kihívásokat, és milyen védekezési, valamint kompenzációs rendszerek működnek külföldön. A szakértők egyetértettek abban, hogy ezeknek a megoldásoknak egy része itthon is megvalósítható lenne.

A posztban azt írják, az egyeztetés segítséget nyújthat abban is, hogy a 2027 utáni Közös Agrárpolitikában (KAP) reális lehetőség születhessen a magyar gazdálkodók megelőzési törekvéseinek támogatására, például a villanypásztorok, speciális kerítések vagy őrzőkutyák finanszírozásában.

A műhelybeszélgetés után terepi bejárást tartottak a Horhos-völgyi Ökobirtokon, ahol bemutatták azokat a védekezési rendszereket, amelyek a regeneratív gazdálkodással összeegyeztethetők, és hatékony védelmet nyújthatnak a farkasok ellen. A gazdák többféle kerítéstípus működését tekinthették meg a gyakorlatban is.

A szakmai találkozón részt vettek az Agrárminisztérium és a területi illetékesség szerinti nemzeti parkok képviselői is.

A WWF Hungary nyáron egy videófelvételt tett közzé közösségi oldalán, amelyen az látszik ahogy a farkasok idei új nemzedéke felfedezi az Aggteleki-karszt vadregényes területeit. Az akkor 13-14 hetes fiatalok mellett a falka egyik felnőtt tagja is feltűnik.

Májusban a Bánhorváti és a Lázbérci-víztározó között lévő út szélén egy arra közlekedő autó mellett lépkedett egy szürke farkas, majd átment előtte az úton. A sofőr alig hitt a szemének, amikor meglátta a farkas vonulását, de elővette telefonját, és megörökítette a nem mindennapi látványt.