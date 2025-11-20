Csihi-puhi Kecskeméten: megszólalt a rendőrség

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint a képen látható férfiak szeptember 5-én 14 óra 10 perc körül Kecskeméten, a Bethlen körúton lévő buszmegállóban – előzetes szóváltást követően – dulakodtak és verekedtek.

Az esettel összefüggésben bejelentés érkezett a rendőrségre, mivel többen felháborodtak a történteken.

Kérjük, hogy aki a képen látható férfiakat felismeri, hívja a Kecskeméti Rendőrkapitányságot (+36-76/484-684) vagy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot (+36-76/513-356). Ha névtelen szeretne maradni, a bejelentés a telefontanú zöldszámán (+36-80/555-111)vagy a 112 központi segélyhívó számon is megtehető.