Az egyik L-39 Skyfox (korábbi jelöléssel L-39NG) harcászati kiképző-repülőgép az első ilyen típusú kiképző-repülőgépek fogadásán Kecskeméten, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár területén 2025. május 30-án.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba

Újabb Skyfoxok érkeztek, csúcsgépekkel erősít a Magyar Honvédség

Infostart

Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában.

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák. Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer. Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre – írják.

A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra: földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítés, bemutató repülések gyakorlása.

Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légiharc, elfogások) végrehajtására.

A Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának egyik kiemelt eleme a légierő képességeinek fejlesztése. A harcászati repülőképesség fejlesztésének érdekében a Magyar Honvédség 2022-ben állapodott meg a cseh AERO Vodochody Aerospace A.S. vállalattal L-39NG típusú harcászati-kiképző és felderítő repülőgépek beszerzéséről.

A sorozatgyártás megkezdése, 2024 októbere óta a típus hivatalos neve L-39 Skyfox.

A 2022. március 31-én aláírt szerződés alapján 2028 végéig 8 kiképző repülőgép és 4, felderítő rendszerrel felszerelt repülőgép áll a Magyar Honvédség hadrendjébe. Az első három gép május 30-án, kettő szeptember 12-én érkezett meg Kecskemétre, míg november 18-án kettő és november 19-én egy Skyfox szállt le a kecskeméti dandárhoz. A négy felderítő változatú repülőgépet várhatóan 2028-ban adja át a cseh gyártó.

