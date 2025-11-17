ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.3
usd:
331.58
bux:
107305.4
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fotó: Szabolcs Tóth.
Nyitókép: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tajekozodasi-pont-nevezetesseg-erdo-fak-5240550/

Tragédia a lillafüredi tóban – videó

Infostart

A Hámori-tóba csúszott egy idős horgász, aki sokáig volt a víz alatt, és nem tudták megmenteni az életét.

Megcsúszott a meredek parton horgászat közben, majd elmerült a vízben egy idős férfi a lillafüredi Hámori-tónál – közölte a Tények. Vele volt egy társa, aki látta, ahogy elmerült, azonnal segítséget hívott, de mire a tűzoltók kiemelték az áldozatot, már teljesen kihűlt.

A helyiek elmondása szerint nagyon népszerű a Hámori-tó, amely kilenc méter mély és veszélyes is, az út melletti partszakasz ugyanis nagyon keskeny.

Azonnal riasztottuk a miskolci rohamkocsit, bizonytalan ideig volt a férfi víz alatt, ellátás után folyamatos visszamelegítés és újraélesztés mellett szállították sürgősségi osztályra – részletezte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a 24.hu összefoglalója szerint.

A mentők újraélesztették a férfit parton, hosszan küzdöttek az életéért, de később a kórházban meghalt.

Kezdőlap    Belföld    Tragédia a lillafüredi tóban – videó

tragédia

horgász

lillafüred

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

Orbán Viktor: fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

11 pontos intézkedéscsomaggal segítik a vállalkozásokat: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott közös sajtótájékoztatót. Fél évig elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.
 

A kormány szerint több százezer vállakozáson segít az új adócsökkentés

Orbán Viktor elmondta, kiknek lesz nagyon jó Magyarországon

14. havi nyugdíj: itt vannak a részletek, már az Országgyűlés előtt van a javaslat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghirdette a következő három év programját a Deutsche Bank, csalódottak a részvényesek

Meghirdette a következő három év programját a Deutsche Bank, csalódottak a részvényesek

A Deutsche Bank hétfőn bemutatta új, három évre szóló pénzügyi célkitűzéseit, köztük a 2028-ra elérendő, 13%-os tőkearányos megtérülésről szólót. A legnagyobb német bank arról próbálja meggyőzni részvényeseit, hogy jó úton halad, ám a részvényei jelenleg 1,4%-os esést mutatnak a DAX 0,9%-os esése mellett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb részletek jöttek a 14. havi nyugdíjról: ma benyújtották a törvényjavaslatot, ez áll benne

Újabb részletek jöttek a 14. havi nyugdíjról: ma benyújtották a törvényjavaslatot, ez áll benne

A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 14:58
Négy magyar katona maradványait találták meg – fotók
2025. november 17. 13:35
Egy katonát volt élettársa megölésével gyanúsítanak Kaposváron
×
×
×
×