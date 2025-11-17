Tragédia a lillafüredi tóban – videó

Megcsúszott a meredek parton horgászat közben, majd elmerült a vízben egy idős férfi a lillafüredi Hámori-tónál – közölte a Tények. Vele volt egy társa, aki látta, ahogy elmerült, azonnal segítséget hívott, de mire a tűzoltók kiemelték az áldozatot, már teljesen kihűlt.

A helyiek elmondása szerint nagyon népszerű a Hámori-tó, amely kilenc méter mély és veszélyes is, az út melletti partszakasz ugyanis nagyon keskeny.

Azonnal riasztottuk a miskolci rohamkocsit, bizonytalan ideig volt a férfi víz alatt, ellátás után folyamatos visszamelegítés és újraélesztés mellett szállították sürgősségi osztályra – részletezte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a 24.hu összefoglalója szerint.

A mentők újraélesztették a férfit parton, hosszan küzdöttek az életéért, de később a kórházban meghalt.