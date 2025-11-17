ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.88
usd:
330.86
bux:
107357.59
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Egy katonát volt élettársa megölésével gyanúsítanak Kaposváron

Infostart / MTI

Megölte korábbi élettársát és súlyosan megsebesítette a nő rokonát a gyanú szerint egy szolgálaton kívüli katona Kaposváron - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

Azt írták, az eset november 15-én történt. A húszas évei második felében járó katona a somogyi vármegyeszékhelyen, egy kétszintes lakóház emeleti szobájában összeveszett a korábbi élettársával. Amikor a nő rokona, hallva a veszekedést elindult a felső szintre, a gyanúsított lement, és ököllel fejen ütötte. Ettől a középkorú férfi a lépcsőről a földre esett.

A katona azért, hogy a nőt és rokonát megölje, két kést vett magához a lakóház konyhájából, majd olyan súlyosan bántalmazta a sértetteket, hogy a nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülés miatt kórházba került - tették hozzá.

Beszámoltak arról, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a rendőrség bevonásával elvégezte a halaszthatatlan eljárási cselekményeket, elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. A férfi nem tett vallomást.

A nyomozó ügyészség a több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt elrendelt nyomozásban indítványt tesz a gyanúsított letartóztatására, amit álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye indokol - tudatták. A kényszerintézkedésről kedden dönt a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa.

Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés - olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Egy katonát volt élettársa megölésével gyanúsítanak Kaposváron

emberölés

kaposvár

központi nyomozó főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Különböző periódusokban, illetve olykor egyszerre három típusban összesen tíz darab szárnyashajó közlekedett Magyarországon 1965 és 2025 között, októberben azonban az utolsó, menetrend szerinti járat is befejezte szolgálatát. Balogh Tamás hajózástörténeti szakíró az InfoRádióban elmondta: valószínűleg alkatrész-utánpótlási és szervizproblémák miatt kell kivonni a forgalomból ezeket a hajótípusokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Vasárnap reggel a lengyel hatóságok "rendellenességeket" észleltek a Varsót Lubinnal összekötő vasútvonalon, ma reggelre az is kiderült: valaki felrobbantotta a síneket. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő bejelentés érkezett Brüsszelből: ez várható 2026-ban

Meglepő bejelentés érkezett Brüsszelből: ez várható 2026-ban

Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 13:10
Elhunyt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje
2025. november 17. 12:58
Ott is ólomszennyezett a csapvíz, ahol végképp nem gondolnánk
×
×
×
×