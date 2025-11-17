Egy katonát volt élettársa megölésével gyanúsítanak Kaposváron

Azt írták, az eset november 15-én történt. A húszas évei második felében járó katona a somogyi vármegyeszékhelyen, egy kétszintes lakóház emeleti szobájában összeveszett a korábbi élettársával. Amikor a nő rokona, hallva a veszekedést elindult a felső szintre, a gyanúsított lement, és ököllel fejen ütötte. Ettől a középkorú férfi a lépcsőről a földre esett.

A katona azért, hogy a nőt és rokonát megölje, két kést vett magához a lakóház konyhájából, majd olyan súlyosan bántalmazta a sértetteket, hogy a nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülés miatt kórházba került - tették hozzá.

Beszámoltak arról, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a rendőrség bevonásával elvégezte a halaszthatatlan eljárási cselekményeket, elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. A férfi nem tett vallomást.

A nyomozó ügyészség a több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt elrendelt nyomozásban indítványt tesz a gyanúsított letartóztatására, amit álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye indokol - tudatták. A kényszerintézkedésről kedden dönt a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa.

Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés - olvasható a közleményben.