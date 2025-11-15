ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: Infostart

Bóka János: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Az unió következő hétéves költségvetésével kapcsolatban jelenleg nem a számok a fontosak, hanem az, hogy kinek és milyen befolyása lesz arra, hogy a források hova kerülnek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Úgy látja az Európai Bizottság mozgástere nő e téren, és a Magyarország számára fontos programoktól pénzt vesz el, amit aztán Ukrajnába küld.

Nem lehet túlbecsülni a következő hétéves uniós költségvetés jelentőségét, hiszen azt fogja meghatározni sok évre, hogy mire lesz képes és mire nem lesz képes az EU – mondta Bóka János, aki azonban a vitából egyelőre kivenné a számokat, ugyanis egyelőre ez csak „szómágia”, valódi jelentőségük nincsen.

Mint az európai uniós ügyekért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában fogalmazott, az Európai Bizottság néha olyan számokat használ, amelyek figyelembe veszik az inflációt, néha pedig olyanokat, amelyek nem. Néha hozzászámol olyan alapokat, amelyek az EU-s költségvetésben benne vannak, más esetben olyanokat vesz figyelembe, amelyek nincsenek benne. Néha hozzászámolja az európai békekeretet, néha nem.

„A számmisztikával egyelőre nem foglalkozunk, és szerintem nem is az a kérdés jelenleg, hogy az Európai Unió költségvetése elég magas vagy nem elég magas, hanem az a kérdés, hogy az Európai Unió következő hétéves költségvetését milyen struktúrában fogadjuk el. Az a kérdés, hogy kinek és milyen befolyása lesz arra, hogy ezek a pénzösszegek valójában hova kerülnek. És végül, de nem utolsó sorban – a mi szempontunkból ez az elsődleges kérdés –, hogy valódi pénzről beszélünk, vagy hipotetikus pénzről beszélünk, mert

hogyha az a fajta kondicionalitási mechanizmus, amit a bizottság javasol, valójában elfogadásra kerül, akkor ezek a pénzek minden tagállam számára – és nemcsak Magyarország számára – hipotetikus pénzek lesznek,

mert a bizottság politikai döntésétől függően ezek a pénzek bármikor felfüggeszthetők és elvonhatók” – értékelt Bóka János.

Vagyis az új uniós költségvetés kialakításakor a forrásfelhasználási elosztási eljárásokra és trendekre kell figyelni. Most úgy látszik, hogy az új költségvetési struktúra sokkal nagyobb fejezetekkel dolgozik. A fejezeteken belüli átcsoportosításhoz pedig nincsen szükség tagállami egyhangúságra, ami azt jelenti, hogy a bizottság mozgástere jelentősen megnő, ezeket a forrásokat szabadon fogja tudni mozgatni a nagyobb keretek között.

A másik fontos elem a miniszter szerint az, hogy mi lesz a pénzáramlás iránya.

„A tendencia az, hogy a számunkra fontos meghatározó programok – mint például a közös mezőgazdasági politika vagy a kohéziós politika – nagy vesztesei ennek a rendszernek.

A közös mezőgazdasági politika esetében 20 százalékos csökkenésről van szó, a regionális fejlesztési politika esetében hasonló,

miközben a NextGenerationEU hitelfelvételből adódó kamatfizetési és visszafizetési kötelezettségek el fogják vinni a költségvetés 10 százalékát, illetve közvetlenül és közvetett módon ennek a költségvetésnek nagyságrendileg 20 százaléka a nap végén Ukrajnában fog kikötni. Hogyha egyszerűen akarok megfogalmazni, a magyar emberektől vesznek el pénzt, és ezt a pénzt különböző csatornákon keresztül Ukrajnába fogják átutalni” – összegzett Bóka János.

Értékelése szerint tehát a javaslat egyrészt összegében is csökkenti az agrártámogatásokra fordítható keretet, másrészt pedig felszámolja az agrárpolitika és az agrártámogatások önállóságát, és egy nagy nemzeti alapba gyűri ezeket bele, ahova az agrárpolitikai célkitűzések mellett még a regionális fejlesztési célkitűzéseket, de még a határvédelemre, migrációra, integrációra fordítható összegeket is becsatornázza. És

azt várja az Európai Bizottság a tagállamoktól, hogy egy olyan egységes nemzeti tervet tegyenek le az asztalra, ami ezekre a területekre egyaránt kiterjed, és ezért cserébe olyan politikai vállalásokat tegyen, amiket majd utána neki a bizottsággal kell letárgyalni,

ezeknek a megvalósulását a bizottság fogja ellenőrizni, és a nap végén a bizottság fogja eldönteni, hogy a tagállamok a forrásokhoz ténylegesen hozzáférnek-e vagy sem.

„És akkor még nem is beszéltem arról, hogy erre ráhúznak még egy jogállamisági kondicionalitási keretrendszert, ami kiegészíti a jelenlegi kondicionalitási keretrendszert, ezt az egész pénzösszeget, amiről beszélünk, egy hipotetikus lehetőséggé nemesítve át” – fogalmazta meg az aggályokat Bóka János az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Bóka János: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

inforádió

aréna

európai unió

európai bizottság

költségvetés

bóka jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Az EKB szerint a digitális euró bevezetéséhez szükséges banki beruházások négy év alatt 4–5,77 milliárd eurót tehetnek ki, a bankok azonban ennél jóval borúsabban látják a helyzetet. A BNP Paribas elemzői szerint az évi 8 milliárd eurós rendszeres költség miatt a hitelkamatok emelkedhetnek meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 07:50
Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza
2025. november 15. 07:00
A napsütés és a köd viaskodik egymással
×
×
×
×