Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk

Sára Botond fővárosi főispán szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videójában felszólította a főpolgármestert és a Fővárosi Közgyűlést, hogy harminc napon belül válasszanak főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül. Felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék korábbi döntését, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában reagált a főispán felszólítására, illetve a másodfokú bírósági ítéletre. Kiss Ambrus szerint a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi összetételét figyelembe véve nagyon nehéz lesz olyan jelöltet találni a posztra, aki mind a négy fő szempontnak, kritériumnak megfelel. Csak az lehet főpolgármester-helyettes, aki

a Fővárosi Közgyűlés tagja,

elvállalja a feladatot,

a főpolgármesternek kell őt jelölnie,

legalább 17 szavazatot kap a választáskor.

Kiss Ambrus úgy fogalmazott, magát a választást és annak előkészítését nem egy kiválasztási folyamatként kell elképzelni. Mint mondta, már a Fővárosi Közgyűlés megalakulásakor kiderült, hogy nem lesz olyan klasszikus értelemben vett koalíciós többség, ami „stabilan együtt áll, együtt mozog” akár egy ilyen kérdésben is. Azt gondolja,

jelenleg nem látszik, hogy lesz olyan ember a közgyűlésben, aki 17 támogató szavazatot kap majd.

A főispán a Fővárosi Közgyűléshez intézte felszólítását, és ha harminc napon belül nem sikerül főpolgármester-helyettest választani, akkor a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának megfogalmazása szerint „visszakerül a labda” a Kormányhivatalhoz, és a bíróságon folytatódik az ügy. Következő lépésként a bíróság vélhetően gyors jogi eljárás keretében felhatalmazza a Kormányhivatalt, hogy szólítsa fel a főpolgármestert a jelölésre, akinek utána kötelezően meg kell majd neveznie, illetve jelölnie kell valakit a posztra.

A jogszabály azt nem mondja ki, hogy a felkért személynek kötelezően el kell vállalnia a jelölést, így Kiss Ambrus szerint „akár másnap le is mondhat”. Tulajdonképpen az történik, hogy a megnevezett személy főpolgármester-helyettes lesz, ha akarja, ha nem.

A mindenkori helyettesnek a főpolgármester ad át bizonyos jogköröket, így Karácsony Gergely valószínűleg mérlegelni fog a személytől függően, hogy pontosan mit bíz rá.

Ha eljut eddig a jelölési folyamat, akkor ez döntő szempont lehet a kiválasztásnál. Sőt akár az is elképzelhető, hogy olyan főpolgármester-helyettest választanak, aki semmilyen jogkört nem kap, amennyiben a főpolgármester így dönt.

A Fővárosi Közgyűlés eddig is tudta végezni a munkáját főpolgármester-helyettes nélkül, csakhogy a Fővárosi Ítélőtábla mostani indoklása szerint ez így jogszerűtlen. Kiss Ambrus úgy fogalmazott, a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgoznak, és a kialakult szituációhoz igazítják a működési módot. Megjegyezte: ha kívülről úgy tűnik, hogy ez működik, azt dicséretnek veszik.

Összességében azt gondolja, olyan személyi ügyről van szó, amiben a főpolgármester saját hatáskörében, egyénileg terjesztheti elő a jelöltjét, és ahhoz is megvan a joga, hogy tárgyalásokat folytasson az ügyben a következő harminc napban, ha akar. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója közölte: a jövő szerdai közgyűlésen teszik közé a jelöléssel kapcsolatos anyagokat, és két múlva kerülhet napirendre maga a jelölés. Mint mondta, a jövő heti ülésen már „látszania kell valamilyen előrelépésnek ebben a történetben”, már amennyiben lesz bármilyen megoldás, a főpolgármesternek pedig „odáig van felelőssége, hogy előterjesszen valakit”.