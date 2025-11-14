Itt a figyelmeztetés vasárnapra: dugók és lezárások Budapesten

Az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos – valamint a Mol Bubi közbringarendszer igénybevételét javasolja.

A stadionba a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni. Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető – írták.

A korlátozott parkolási lehetőségek miatt a társaság azt kéri, hogy az arénát a belváros felől a 2-es vagy a 4-es metróval közelítsék meg a szurkolók a Keleti pályaudvar állomásnál leszállva, majd a Verseny utcán és a Dózsa György úton át gyalog. Az Örs vezér tere felől a 2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál leszállva, majd a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog.

Az 1-es villamossal utazók a Stefánia úti kapukat (IX., X., XIII.) az Egressy út/Hungária körút megállóhelytől az Egressy úton keresztül gyalog, a Dózsa György úti kapukat (III., VI.) a Puskás Ferenc Stadion megállóhelytől a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog közelíthetik meg.

A Thököly úton közlekedő autóbuszokkal a Dózsa György úti kapuk (III., VI.) a Reiner Frigyes park megállónál leszállva, majd gyalog a Dózsa György úton át érhetők el, a Stefánia úti kapuk (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út/Thököly út megállóhelytől gyalog a Stefánia úton.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy vasárnap várhatóan 12 óra és 18.30 között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban, valamint az Istvánmezei utat.

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 16.40 és 18 óra között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Támogatva a mérkőzésre történő eljutást és a hazajutást, a BKK közösségi közlekedési változásokkal segíti a közlekedőket: a mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul az 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos, valamint a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

A BKK közleménye szerint a Verseny utca 12 óra és 18.30 közötti lezárása miatt a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. Az Ifjúság útja 13 óra és 18.30 közötti lezárása miatt a 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson, vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni. A Stefánia út 16.40 és 18 óra közötti lezárása miatt a 75-ös trolibusz a Thököly út-Hungária körút útvonalon közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti, a 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti.

A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy további forgalomkorlátozások is előfordulhatnak a mérkőzést követően.

A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát ajánlja.