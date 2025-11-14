ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.56
usd:
331.15
bux:
107900.01
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt a figyelmeztetés vasárnapra: dugók és lezárások Budapesten

Infostart / MTI

A Puskás Arénában rendezik vasárnap 15 órától a Magyarország–Írország válogatott világbajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzést, a stadion környékén már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani – hívta fel a figyelmet közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos – valamint a Mol Bubi közbringarendszer igénybevételét javasolja.

A stadionba a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni. Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető – írták.

A korlátozott parkolási lehetőségek miatt a társaság azt kéri, hogy az arénát a belváros felől a 2-es vagy a 4-es metróval közelítsék meg a szurkolók a Keleti pályaudvar állomásnál leszállva, majd a Verseny utcán és a Dózsa György úton át gyalog. Az Örs vezér tere felől a 2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál leszállva, majd a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog.

Az 1-es villamossal utazók a Stefánia úti kapukat (IX., X., XIII.) az Egressy út/Hungária körút megállóhelytől az Egressy úton keresztül gyalog, a Dózsa György úti kapukat (III., VI.) a Puskás Ferenc Stadion megállóhelytől a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog közelíthetik meg.

A Thököly úton közlekedő autóbuszokkal a Dózsa György úti kapuk (III., VI.) a Reiner Frigyes park megállónál leszállva, majd gyalog a Dózsa György úton át érhetők el, a Stefánia úti kapuk (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út/Thököly út megállóhelytől gyalog a Stefánia úton.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy vasárnap várhatóan 12 óra és 18.30 között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban, valamint az Istvánmezei utat.

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 16.40 és 18 óra között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Támogatva a mérkőzésre történő eljutást és a hazajutást, a BKK közösségi közlekedési változásokkal segíti a közlekedőket: a mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul az 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos, valamint a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

A BKK közleménye szerint a Verseny utca 12 óra és 18.30 közötti lezárása miatt a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. Az Ifjúság útja 13 óra és 18.30 közötti lezárása miatt a 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson, vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni. A Stefánia út 16.40 és 18 óra közötti lezárása miatt a 75-ös trolibusz a Thököly út-Hungária körút útvonalon közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti, a 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti.

A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy további forgalomkorlátozások is előfordulhatnak a mérkőzést követően.

A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát ajánlja.

Kezdőlap    Belföld    Itt a figyelmeztetés vasárnapra: dugók és lezárások Budapesten

labdarúgás

közlekedés

bkk

magyar válogatott

lezárás

forgalomkorlátozás

írország

vb-selejtező

puskás aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
Aréna

Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint harminc napon belül főpolgármester-helyettest kell választania a Fővárosi Közgyűlésnek. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, mivel nincs klasszikus értelemben vett koalíciós többség, nehéz lesz olyan személyt találni, aki 17 támogató szavazatot kap majd. Hozzátette: olyan személyi ügyről van szó, amiben a főpolgármester saját hatáskörében, egyénileg terjesztheti elő a jelöltjét.
 

Hónapokon belül láthatóvá válik, mit szeretne Rákosrendezőn a főváros

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus szintre esett ez a négy sztárbefektetés - Most érdemes beszállni?

Kritikus szintre esett ez a négy sztárbefektetés - Most érdemes beszállni?

Kritikus szinten billegnek a legfontosabb német részvények, mutatnunk négy izgalmas befektetést, amik kulcsszintre estek az elmúlt hetek lejtmenetében. Jöjjenek a kapaszkodók!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás élesedik a magyar lottózókban, ezt minden játékosnak érdemes tudni

Óriási változás élesedik a magyar lottózókban, ezt minden játékosnak érdemes tudni

Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six areas of the capital are hit, and a further attack on a market in the south kills two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 11:37
Az új magyar párt kerülőutas választásra készül
2025. november 14. 10:49
Nézőpont: Orbán Viktor választási győzelmére jelenleg sokkal többen számítanak
×
×
×
×