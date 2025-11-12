ARÉNA - PODCASTOK
A drogellenes küzdelemre fókuszál a MCC Budapest Summit

Infostart

A kábítószer-használat terjedése egyre égetőbb problémát jelent világszerte. Az MCC Budapest Summit neves szakértők és politikusok részvételével, a „drogok elleni háború” eddigi tapasztalatait összegezve, új utakat kíván kijelölni.

Miközben a világ a politikai és gazdasági kihívásokkal van elfoglalva, egy csendes, de annál pusztítóbb probléma szedi áldozatait: a kábítószer. A drogok egyre gyorsabb ütemű terjedése mérgező gyökeret vert társadalmunkba és komoly veszélyt jelent a fiatal generáció jövőjére. Erre a globális krízisre keresnek választ nemzetközi szakértőink november 17. és 19. között Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett nemzetközi csúcstalálkozón.

Az MCC Budapest Summit rendezvénysorozat évente kétszer konferencia keretében politikai szereplőket, közéleti vezetőket, nemzetközi bestseller szerzőket és világhírű kutatókat invitál meg, hogy közösen keressenek válaszokat a korunkat leginkább foglalkoztató társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekre.

Az elmúlt évtizedekben a kábítószer-probléma egyre égetőbbé vált. Míg egyes országok a dekriminalizáció mellett döntöttek, a drogok okozta társadalmi és egészségügyi károk egyre riasztóbb méreteket öltenek. Ebben a kritikussá vált helyzetben a rendezvény az MCC közleménye szerint egyedülálló fórumot teremt, hogy új, határozott fellépés jöjjön létre, és a nemzetközi párbeszéd középpontjába helyezze a lehetséges megoldásokat.

A háromnapos konferenciát Vizi E. Szilveszter Széchenyi-díjas orvos, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, valamint Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszéde nyitja meg.

A szakma legjobbjai közül érkezik Alex Berenson, a The New York Times volt újságírója, Kevin Sabet, a Fehér Ház korábbi kábítószer-ellenőrzési tanácsadója, Martin Verrier, Argentína biztonsági minisztériumának államtitkára, valamint elismert kriminológusok, jogi kutatók és szociológusok az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Szingapúrból. A hazai szakértői gárdát Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és Kálnoky Boris, az MCC Média Iskolájának vezetője erősíti.

A konferencia célja az, hogy a „drogok elleni háború” eddigi tapasztalatait összegezve új utakat jelöljön ki.

