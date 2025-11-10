ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Próbajárat a budapesti fogaskerekű vonalán.

Sárga villamos a piros fogaskerekű vonalán, de minek?

Rendhagyó próbajáratot tartott a Budapesti Közlekedési Vállalatt (BKV) a budai fogaskerekű vasút vonalán. A vágányzár utolsó napján a szakemberek mérőműszerekkel felszerelt, maximális terhelésű Tátra villamossal végeztek tudományos méréseket.

A vizsgálat célja az volt, hogy a majdani, esedékes rekonstrukció előtt elméletileg megalapozott és gyakorlatilag validált válaszokat kapjanak arra, hogy az úgynevezett adhéziós (fogasléc nélküli) meghajtás működőképes-e a vonal meredek pályáján.

Az 1874-ben átadott fogaskerekű vasút pálya- és járműparkjának megújítása műszaki állapota miatt időszerű.

A BKV ezért olyan alternatív megoldásokat keres, amelyekkel a vasútüzem biztonságos, korszerű és gazdaságos formában tartható fenn a jövőben.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület nagyon másképpen látja ezt a kérdést.

