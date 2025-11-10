ARÉNA - PODCASTOK
Fácán okozta egy nő halálát

Infostart

Halálos kimenetelű közúti baleset történt vasárnap reggel Debrecen-Bánk közelében. Egy személyautó frontálisan összeütközött egy utánfutós járművel, miután a személyautó vezetője információk szerint megijedt egy úton áthaladó fácántól, és elrántotta a kormányt.

A balesetben a személyautóban tartózkodó 29 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.

Az RTL jelentése szerint az áldozat az anyósülésen utazott, amely a legnagyobb erőbehatásnak volt kitéve. A helyszínen megkezdett újraélesztést követően, bár rövid időre visszatért a szívműködése, a kórházba szállítás után a szervezete összeomlott és elhunyt.

A balesetben az egyik sofőr súlyosan, a másik könnyebben sérült meg.

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen lévők még a tűzoltók kiérkezése előtt két embert kimentettek az egyik összetört járműből. A tűzoltók ezután az autók átvizsgálását és áramtalanítását végezték el.

