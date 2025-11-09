Veszélyes időszak kezdődik a gyermekek számára - védőoltást ajánlanak számukra

A légúti óriássejtes vírus (Respiratorikus Szinciciális Vírus, RSV) az alsó és a felső légutakat támadja meg. Rendszerint megfázásszerű tüneteket okoz, elhúzódó köhögéssel.

„Maga az RSV vírus nagyon régóta ismert, elsősorban kisgyermekek számára okoz veszélyes fertőzést, kevéssé köztudott, hogy körülbelül két éves korára a legtöbb kisgyerek találkozik vele. Ezeknek a betegségeknek, fertőzéseknek egy jelentős része szokásos közösségi fertőzések megjelenési formáját követi, orrfolyás, köhögés, talán egy kicsit csúnyább köhögéssel, de nem mindig jár ijesztő tünetekkel. Azonban vannak gyerekek, akiknél akár bölcsődés, akár 2-3 éves korban, vagy utána is súlyosabb lefolyású. Elsősorban a kis csecsemőknél, egy éves kor alatt veszélyes, mert nagyon súlyos nehézlégzéssel, oxigénhiánnyal, viselkedészavarral, étvágytalansággal, akár táplálhatatlansággal kevert rossz közérzettel járó betegséget okoz” – mondta Havasi Katalin.

A családok is sokat tehetnek, hogy a babák ne kapják el ezt a betegséget. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára a megelőzés két fő irányát említette. Az egyik az, mint minden más betegségnél, hogy az első néhány hónapban kerüljük, hogy sok ember közé kerüljön a baba.

„Ne menjünk zsúfolt bevásárlóközpontba, ne hívjunk sok vendéget megünnepelni a babát, hanem próbáljuk őt a potenciális fertőzési forrásoktól távol tartani. Szerencsére az utóbbi időben

már az RSV-re van védőoltás,

és ami nagyon jó benne, hogy nem a babát kell beoltani, mert ha az édesanya a várandósság utolsó hónapjaiban felveszi a védőoltást, akkor a méhlepényen keresztül tud ellenanyagot biztosítani a babának, éppen arra az időszakra, amikor számára a legveszélyesebb ez a fertőzés” – mondta.

Ezt a védőoltást havasi Katalin minden kismamának megfontolásra javasolja, különösen az őszi-téli, kora tavaszi járványos, köhögős, vírusos náthás időszakban.

A főtitkár arról is beszélt, hogy a gyerekgyógyászati rendelők forgalmát nagyon befolyásolják a különböző szünetek. Az őszi szünet előtt nagyon sok hurutos megbetegedés volt és akadt köztük néhány RSV-gyanús eset is, de szerencsére olyan súlyosságú, hogy kórházba kellett volna ezzel küldeni a gyermeket, olyan most nem fordult elő.

„Az őszi szünet egy kicsit megszakította ezt a fertőzési láncot a gyerekek között, így ők nem fertőzik meg a felnőtteket sem, viszont már ismét elkezdődött az óvoda, iskola, és megjött a hűvös idő is, tehát várható, hogy nagy számban fogunk találkozni még karácsonyig akár RSV-s, akár más vírus által okozott köhögésekkel, náthákkal, tüdőgyulladásokkal. Ez sajnos együtt jár általában ezzel az évszakkal” – hangsúlyozta a gyermekorvos.