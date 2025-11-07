Súlyos büntetést kapott a „Hős utca angyalának” gyilkosa

Egy férfit nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt csütörtökön a Fővárosi Törvényszék, míg társa bűnpártolás miatt 3 év börtönbüntetést és 3 év közügyektől eltiltást kapott. Az I. rendű terhelt legkorábban 35 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra – közölte a törvényszék.

A jövedelem nélküli tettesek a sértett lakókörnyezetében éltek, és tudták, hogy az idős nő sok készpénzt tart otthon. A későbbi gyilkos többször kért kölcsön kisebb összegeket a sértettől, de a pénzt nem fizette vissza.

2022. október 18-án este a férfi átment a sértetthez, hogy pénzt szerezzen tőle. Amikor a nő szóvá tette, hogy mit keres a lakásában, akkor a vádlott nyakon ragadta és az ágyra lökte, majd egy késsel többször meg is szúrta őt. Az idős asszony a helyszínen meghalt.

A gyilkos elvitt 400 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont. Később visszatért a lakásba, hogy eltüntetsse a gyilkosság nyomait, és ezért még tüzet is gyújtott, mindeközben a bűntársa, aki tudta, honnan van a pénz, a lépcsőházban figyelt.

A bíróság szerint a büntetéskiszabás során bűntetőjogilag, emberileg és morálisan is a lefontosabb súlyosító körülmény a sértett sérelmére véghezvitt magatartás, motivációi és körülményei: „A vádlott azt a személyt ölte meg, aki segítő kezet nyújtott neki!”

Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek.