Kolossváry Balázs: visszatérnek a Blikkbe a szórakoztató tartalmak

Könnyedebb, szórakoztató tartalmat, a hétköznapi emberek szemszögéből megközelített témákat szeretne látni a Blikkben – mondta az InfoRádióban a napilap új főszerkesztője, Kolossváry Balázs, aki korábban már betöltötte ezt a pozíciót.

Mint ismert, a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok, így a Blikk és a blikk.hu október végén az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A Kolossváry Balázs Nagy Iván Zsolt főszerkesztőt váltotta a Blikk élén, aki közös megegyezéssel távozott a posztjáról.

Az új vezető az InfoRádióban felidézte, hogy 1998-ban kezdett dolgozni a Blikk sportrovatában, majd különböző területeken dolgozott lapnál, és kétszer 2014-től 2016-ig, aztán pedig 2020-tól idén áprilisig is betöltötte a főszerkesztői posztot. „A feladat az nagyon ismerős, és a csapat jó része is ismerősként fogadott, a társaság bőven 90 százalékát régi jó kollégaként üdvözölhettem” – mondta Kolossváry Balázs.

Azt is elárulta, hogy a kiadó új tulajdonosa, az Indamedia kereste meg, és vetette fel, hogy vállalná-e újra, harmadszor is a főszerkesztői feladatot. Mint kifejtette, a Blikk mindig is próbált igazodni a médiafogyasztási szokásokhoz, és megfelelni, az újabb és újabb piaci trendeknek, de most vissza akar nyúlni az alapokhoz, a szórakoztató tartalmakhoz. „Az infotainment műfajban ez a termék a legerősebb a piacon hosszú ideje, de ez az elmúlt időszakban egy kicsit zárójelbe került, és előtérbe került jobban a közéleti tartalom. Mindenképpen visszanyúlnék ehhez a szórakoztatva informálni típusú tartalomgyártáshoz” – jelentette ki a visszatérő főszerkesztő.

Mint fogalmazott a bulvár szóval nincs problémája, de elutasítja, hogy bulvárosítaná a Blikket, mert ehhez már rengeteg negatívum társul. Kolossváry Balázs új megközelítést szeretne inkább a lapban, a hétköznapi ember szemszögéből választanak témát, és az is lényeges, hogy érthető legyen az átlagember számára. „Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy egy alapkérdést kell föltenni: mitől tud ez a termék, újság, site más lenni, mint a konkurensei, és ha eljátszunk a gondolattal, hogy megszűnne, akkor milyen hiátust hagyna maga után, mennyire hiányolnák az olvasók, van-e olyan karaktere, aminek a hiánya az feltűnő lenne” – mondta, és hozzátette, erre a Blikknek megvan a válasza.

Az internetes kiadás folyamatos megújulására készülnek, míg a főszerkesztő szerint a nyomtatott lapnál jóval kötöttebb a struktúra, és az olvasótábor is egészen más, mint a blikk.hu-é. Ott ezért nem lesznek látványos változások, mert az olvasók zömmel hosszú évek vagy évtizedek óta vásárolják a napilapot, és azt szokták meg.

Kolossváry Balázs elmondta azt is, hogy a podcastek és a videós tartalmak is megjelennek a tartalmi kínálatban, és erre a korábbinál jóval nagyobb erőforrásokat fordítanak majd. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Blikket és a Ringier többi termékét is be kell illeszteni az Indamedia kiadói struktúrájába. „Nagyon fontos, hogy van a kiadón belül egy olyan piacvezető termék a mai digitális piacon, mint az Index. Nekünk azt kell megnézni, hogyan tudjuk egymást segíteni, illetve miben tudunk mást adni az Indexhez képest” – fogalmazott a főszerkesztő.

Kolossváry Balázs: visszatérnek a Blikkbe a szórakoztató tartalmak

