2025. november 7. péntek
A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Így mentették a gyerekeket a TEK által megszállt óvodából Budapesten - videó

Infostart

A rendőrség honlapján videók jelentek meg a budapesti óvodai incidensről.

Az egyik filmen az látható, hogy a fegyveresek által célba vett támadó beszélget a TEK túsztárgyalójával, majd letartóztatják.

A másik filmen a gyerekeket az ablakon adják ki az óvodából egyesével.

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, indulnak a tárgyalások

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, indulnak a tárgyalások

Donald Trump amerikai elnök nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözölte Orbán Viktort a washingtoni Fehér Házban, majd kíséretükkel, több miniszterükkel együtt munkaebédbe kezdtek.
 

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Magas szintű tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Trump-Orbán csúcs: megérkezett a magyar kormányfő a Fehér Házba, így fogadta az USA elnöke

Trump-Orbán csúcs: megérkezett a magyar kormányfő a Fehér Házba, így fogadta az USA elnöke

Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Sajtóértesülések szerint több konkrét megállapodást is köthet Orbán Viktor és Donald Trump; Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá. Fókuszban lesz a kettős adóztatásról szóló egyezmény is. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

Luxusvébé lesz Amerikában? Egyre durvábbak a jegyárak, panaszkodnak a szurkolók

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.

Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

2025. november 7. 17:28
Kanalat szúrt az ápoló szemébe a kórházban egy férfi
2025. november 7. 17:06
Kompetenciamérés: itt a magyarázat a javuló eredményekre
