2025. november 6. csütörtök Lénárd
Heltai László, a Lehet Más a Politika (LMP területfejlesztésért és költségvetésért felelős főpolgármester-helyettes jelöltje (b) beszél, mellette Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika (LMP) főpolgármester-jelöltje (k) és Szilvágyi László, a párt XV. kerületi polgármesterjelölt (j) az LMP sajtótájékoztatóján, amelyet Budapesten, a XV. kerületi Őrjárat utcai szakrendelő előtt tartottak 2014. október 1-jén.
Nyitókép: Beliczay László

Nagy a bizonytalanság az LMP jövőjével kapcsolatban, az év elején fontos döntést hoznak

Infostart

A listaállítás mellett még arról sincs egységes álláspont, hogy érdemes-e néhány egyéni választókörzetben jelöltet indítaniuk a 2026-os országgyűlési választásokon.

Az LMP csak a jövő év elején határoz arról, hogy elindul-e a 2026-os országgyűlési választásokon, mivel a szeptemberi kongresszusokon nem sikerült egyértelmű döntést hozni erről – értesült a Népszava.

Szabó-Kellner Katalin társelnök a lap érdeklődésére azt mondta, jelenleg annyira változatos a politikai paletta, és olyan gyorsan alakulnak a dolgok, hogy még nem tudták eldönteni, mit akar igazán a párt. A listaállítás mellett még arról sincs egységes álláspontjuk, hogy érdemes-e néhány egyéni választókörzetben jelöltet indítaniuk. A társelnök megjegyezte: több parlamenti párttal is egyeztetnek a lehetőségekről.

Az LMP a 2024-es EP-választáson 0,87 százalékot szerzett, a parlamenti frakciója is megszűnt, miután Csárdi Antal még 2024 őszén bejelentette, hogy távozik a pártból és az országgyűlési képviselőcsoportból.

A Momentum már korábban egyértelművé tette, hogy nem indul a 2026-os parlamenti választásokon, a DK, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd neve, jelöltjei viszont ott lesznek a szavazólapokon.

