2025. november 5. szerda
A Nemzetközi Ûrállomás (International Space Station, ISS, középen) elhalad a Hold elõtt Szurdokpüspöki közelébõl fényképezve 2025. november 4-én éjjel.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Szurdokpüspökiről lőttek néhány előnyös fotót a Nemzetközi Űrállomásról

Infostart / MTI

A Nemzetközi Űrállomás elhaladt a Hold előtt.

A Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS, középen j) elhaladt a Hold előtt, mindez így látszott Szurdokpüspöki közeléből 2025. november 4-én éjjel.

Szurdokpüspöki, 2025. november 5. A Nemzetközi Ûrállomás (International Space Station, ISS, középen j) elhalad a Hold elõtt Szurdokpüspöki közelébõl fényképezve 2025. november 4-én éjjel. MTI/Komka Péter
MTI/Komka Péter
Szurdokpüspöki, 2025. november 5. A Nemzetközi Ûrállomás (International Space Station, ISS, középen b) elhalad a Hold elõtt Szurdokpüspöki közelébõl fényképezve 2025. november 4-én éjjel. MTI/Komka Péter
Szurdokpüspöki, 2025. november 5. MTI/Komka Péter

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk

A következő napokban alapvetően átrendeződik a nagytérségű időjárási helyzet Európa felett - számolt be a Weather on Maps csapata legutóbbi elemzésében. A szakemberek szerint csapadékmentes idő várható a környező magashegységekben, valamint Magyarországon is, amely mégtovább fokozza a talaj szárazságát az országban. A következő napokban országszerte nagyobb ködmezők alakulhatnak ki hajnalban és reggel, amelyek a közlekedésbiztonságot is veszélyeztethetik majd. Mivel a napokban nagyon stabil légrétegződés, gyenge szél várható, különösen az az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a hegyközi medencékben a légszennyezettség is egyre nőni fog majd, miközben a faüzelésből származó porral és korommal dúsulhatnak fel az alsóbb légrétegek.

Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van

Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

