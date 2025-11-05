Szurdokpüspökiről lőttek néhány előnyös fotót a Nemzetközi Űrállomásról

A következő napokban alapvetően átrendeződik a nagytérségű időjárási helyzet Európa felett - számolt be a Weather on Maps csapata legutóbbi elemzésében. A szakemberek szerint csapadékmentes idő várható a környező magashegységekben, valamint Magyarországon is, amely mégtovább fokozza a talaj szárazságát az országban. A következő napokban országszerte nagyobb ködmezők alakulhatnak ki hajnalban és reggel, amelyek a közlekedésbiztonságot is veszélyeztethetik majd. Mivel a napokban nagyon stabil légrétegződés, gyenge szél várható, különösen az az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a hegyközi medencékben a légszennyezettség is egyre nőni fog majd, miközben a faüzelésből származó porral és korommal dúsulhatnak fel az alsóbb légrétegek.