ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.37
usd:
337.92
bux:
0
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Láthatósági mellényről készült közeli felvétel.
Nyitókép: Getty Images/Phoenix0013

Olyan dologra készül a rendőrség, amire nincs mindennap példa

Infostart

Pénteken ismét lesz országos „Light Friday” akció az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK OBB) szervezésében.

Az őszi-téli időszakban hamar sötétedik, a látási viszonyok romlanak, a közlekedés pedig még nagyobb odafigyelést kíván. A gyalogosok, kerékpárosok és motorosok különösen veszélyeztetettek, de egy kis odafigyeléssel és a megfelelő felszereléssel sokat tehetünk a saját biztonságunkért – olvasható a police.hu-n.

A „Light Friday” célja a figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre.

Miért érdemes részt venni a rendezvényen?

  • A készlet erejéig fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket kaphat a résztvevő, amelyet az ORFK–OBB ingyen rendelkezésre bocsát.
  • A helyszínen szakértők segítenek abban, hogyan növelhető a biztonság gyalog, biciklin, motoron vagy autóban.
  • Azonnali felkészülést biztosít azzal, hogy a kiválasztott eszközzel máris készen áll a biztonságos közlekedésre.

Az akció szlogenje: „Engedd, hogy észrevegyenek!” Ez az üzenet arra ösztönöz, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem tegyünk azért is, hogy mások is észrevegyenek minket az úton – teszik hozzá.

Amit kérnek:

  • Ossza meg az esemény hírét barátaival, családtajaival, olyan ismerősökkel, akik naponta közlekednek gyalog, kerékpárral vagy motorral.
  • Hozza el magával a kedvenc közlekedési eszközét – ha van –, és válasszon hozzá láthatósági kiegészítőt.
  • Terjessze az üzenetet, mely szerint az ingyenes eszköz nem csak ajándék; ez egy lépés afelé, hogy mindenki biztoságban hazaérjen.

A helyszínekről bővebben itt tájékozódhat.

Kezdőlap    Belföld    Olyan dologra készül a rendőrség, amire nincs mindennap példa

közlekedés

kerékpár

autó

közlekedésbiztonság

akció

motor

orfk-országos balesetmegelőzési bizottság

láthatósági ruházat

láthatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid ellen. Sokak szerint elvettek Szoboszlaitól egy tizenegyest, de Kovács István játékvezető és a VAR másképp döntött. Aztán a magyar sztár egy gólpasszal kárpótolta magát, ezzel 1-0-ra győzött a Liverpool. 21 órától hét BL-mérkőzést játszottak Európa-szerte.
 

Simán győzött Prágában az Arsenal, ilyen fiatal játékos még sosem lépett pályára a Bajnokok Ligájában

Szoboszlai Dominik kedd este más szájízzel várta a Real Madridot, mint egy éve

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?

Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?

Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have also won governor races in Virginia and New Jersey as Californians voted to redraw election maps.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 06:19
Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről
2025. november 5. 05:36
Leáll a Magyar Posta egy időre
×
×
×
×