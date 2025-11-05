Olyan dologra készül a rendőrség, amire nincs mindennap példa

Az őszi-téli időszakban hamar sötétedik, a látási viszonyok romlanak, a közlekedés pedig még nagyobb odafigyelést kíván. A gyalogosok, kerékpárosok és motorosok különösen veszélyeztetettek, de egy kis odafigyeléssel és a megfelelő felszereléssel sokat tehetünk a saját biztonságunkért – olvasható a police.hu-n.

A „Light Friday” célja a figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre.

Miért érdemes részt venni a rendezvényen?

A készlet erejéig fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket kaphat a résztvevő, amelyet az ORFK–OBB ingyen rendelkezésre bocsát.

A helyszínen szakértők segítenek abban, hogyan növelhető a biztonság gyalog, biciklin, motoron vagy autóban.

Azonnali felkészülést biztosít azzal, hogy a kiválasztott eszközzel máris készen áll a biztonságos közlekedésre.

Az akció szlogenje: „Engedd, hogy észrevegyenek!” Ez az üzenet arra ösztönöz, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem tegyünk azért is, hogy mások is észrevegyenek minket az úton – teszik hozzá.

Amit kérnek:

Ossza meg az esemény hírét barátaival, családtajaival, olyan ismerősökkel, akik naponta közlekednek gyalog, kerékpárral vagy motorral.

Hozza el magával a kedvenc közlekedési eszközét – ha van –, és válasszon hozzá láthatósági kiegészítőt.

Terjessze az üzenetet, mely szerint az ingyenes eszköz nem csak ajándék; ez egy lépés afelé, hogy mindenki biztoságban hazaérjen.

A helyszínekről bővebben itt tájékozódhat.