ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.45
usd:
336.71
bux:
107582.97
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Búcsút vesznek Dobai Pétertől

Infostart / MTI

Dobai Péter Kossuth-díjas költőtől, írótól, forgatókönyvírótól november 6-án 14 óra 30 perckor, a katolikus egyház szertartása szerint vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben - közölte a Magyar Művészeti Akadémia.

A nemzet művésze, az MMA rendes tagja október 3-án hunyt el, életének 82. évében. A gyászoló család mindenkit arra kér, hogy a temetésen kegyeletét egy szál virággal rója le.

Dobai Péter 1944-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán olasz nyelv- és irodalom, valamint filozófia és általános nyelvészet szakon 1970-ben szerzett középiskolai tanári diplomát. 1970 és 1994 között a MAFILM-nél dolgozott. 1969-től a hetvenes évek közepéig a Balázs Béla Stúdió alkotóközösségében tevékenykedett.

Korai lírája intellektuális jellegű, verseit az objektivitás és az indulati kettősség jellemzi. Novellái és kisregényei inkább a "hétköznapi" életről szólnak, míg parabolikus regényeiben és filmforgatókönyveiben a történelmet hívja hivatkozási alapnak. A birodalom ezredese (1985) című nagyregénye addigi stílusjegyeinek, írástechnikai módszereinek, kiérlelt lírájának, történelemszemléletének összegzése - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium Dobai Péterről szóló megemlékezésében.

Dobai Péter forgatókönyvíróként szerzett nemzetközi hírnevet azzal, hogy Klaus Mann regényéből nagyformátumú filmcselekményt írt Szabó István rendezőnek. Az Oscar-díjas Mephistóért 1981-ben Cannes-ban megkapta Az év legjobb forgatókönyve díjat, 1982-ben pedig Cinema Narrativa-díjjal ismerték el Agrigentóban. Ez további nemzetközi koprodukciós felkéréseket eredményezett: Szabó Istvánnal elkészült a Redl ezredes (1985) és a Hanussen (1988) című film is.

1976-ban lett a Magyar Írók Szövetsége, 1977-ben a Magyar Pen Club tagja. 1979-től a Magyar Film- és Tv-művészek Szövetségének tagja, 1991 és 1994 között a Forgatókönyvírók Céhének elnöke volt. 1992-től a Magyar Írók Egyesülete, a Magyar Művészeti Akadémia, 2019-től pedig a Digitális Irodalmi Akadémia tagjává választották.

Munkásságát 1976-ban József Attila-díjjal, 2014-ben Kossuth-díjjal ismerték el. 1983-ban a Filmkritikusok díját, 1990-ben a Balázs Béla-díjat vehette át. 2000-ben megkapta a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2001 óta Ferencváros díszpolgára. 2014-ben a nemzet művészévé választották, 2022-ben Prima Primissima díjat kapott.

Dobai Pétert a Magyar Művészeti Akadémia és a Kulturális és Innovációs Minisztérium a saját halottjának tekinti.

Kezdőlap    Belföld    Búcsút vesznek Dobai Pétertől

gyász

farkasréti temető

dobai péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Falnak ütközött a forint

Falnak ütközött a forint

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. Délután egyelőre korrekció és lassú forintgyengülés látható a piacokon. A hazai deviza jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el

Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el

Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 15:33
Pach Gábor: olcsóbb a Balaton, mint Horvátország
2025. november 3. 15:09
Újabb csapást mérne Lázár János a Strabagra
×
×
×
×