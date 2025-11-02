ARÉNA - PODCASTOK
Blue Flash Light Of Police Car Against Red Fire Truck
Nyitókép: Reinhard Krull/Getty Images

Lakástűz volt egy józsefvárosi tárasházban

Infostart

Tűz volt egy VIII. kerületi társasházi lakásban; a kiérkező egységek egy vízsugárral oltották el a lángokat.

A berendezési tárgyak égtek mintegy tizenöt négyzetméteren egy ötemeletes társasház második emeleti lakásának egyik szobájában, a VIII. kerületi Baross utcában, a Szűz utca és a Vasas köz között.

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az ingatlan tulajdonosa megkezdte az oltást, amelyet az egységek fejeztek be egy vízsugárral. Az épület folyamatos felderítése mellett ventilátort kértek a helyszínre a szellőztetéshez.

A Baross utca érintett szakaszát lezárták a tűzoltói beavatkozás idejére – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

A jövő héten zajlik a WHO MedSafetyWeek nemzetközi kampánya. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerek helyes használatára a mellékhatások megelőzése érdekében, és a mellékhatások jelentésének fontosságára. Biczó Ágotát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ farmakovigilancia főosztályának vezetőjét kérdeztük.
Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéről Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
A Louvre-t nem egy "hollywoodi" profi banda rámolta ki

A Louvre-t nem egy "hollywoodi" profi banda rámolta ki

A párizsi ügyészség szerint a Louvre múlt havi, 102 millió dollár értékű ékszerrablását nem profi bűnözők, hanem kisstílű elkövetők hajtották végre.

Irtózatos bajban lehet hamarosan több millió magyar nyugdíjas: ketyeg az óra, lépni kellene

Irtózatos bajban lehet hamarosan több millió magyar nyugdíjas: ketyeg az óra, lépni kellene

A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

British Transport Police say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

