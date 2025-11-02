Lakástűz volt egy józsefvárosi tárasházban

A berendezési tárgyak égtek mintegy tizenöt négyzetméteren egy ötemeletes társasház második emeleti lakásának egyik szobájában, a VIII. kerületi Baross utcában, a Szűz utca és a Vasas köz között.

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az ingatlan tulajdonosa megkezdte az oltást, amelyet az egységek fejeztek be egy vízsugárral. Az épület folyamatos felderítése mellett ventilátort kértek a helyszínre a szellőztetéshez.

A Baross utca érintett szakaszát lezárták a tűzoltói beavatkozás idejére – tájékoztatott a katasztrófavédelem.