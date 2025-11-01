Véget vetnek a káosznak a balatoni városban

Újabb fizetős zónákat jelöl ki hamarosan Fonyód önkormányzata, a téma már régóta napirenden van a Balaton-parti városban. Legutóbb azt mérték fel, hogy melyik belvárosi utcákban indokolt a díjköteles zóna kialakítása, ugyanis vannak olyan részek a településen, ahol szezonban szinte mozdulni sem lehet az autóktól – írja a sonline.hu.

Már most is vannak fizetős zónák, szeptember végéig kell fizetni a piac területén, a Vigadó téren, a Hunyadi utcában. A testület már egy éve fontolgatja a fizetős zónák kiterjesztését, s most újabb lépésre szánta el magát a városvezetés. – Főleg a belvárosi részen jelent gondot nyáron a parkolás, mert rengeteg parkolóhelyet olyanok foglalnak el, akik odaállnak a társasházak vagy a vállalkozások elé. Leveszik a matracot az autóról és elmennek a strandra, és egész napra otthagyják a kocsikat – mondta Erdei Barnabás, fonyódi polgármester.

Az már biztos, hogy a belvárosi utcákban lesznek új fizetős parkolók, de azt még nem döntötték el, hogy konkrétan mely utcákban.

Volt egy egyeztetés a képviselőkkel és a városfejlesztési bizottsággal, valamint a rendőrség szakembereivel, forgalomtechnikusokkal bejártuk az érintett településrészt, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hol helyeznénk ki ezeket a parkolóautomatákat és hol lenne még fizetős zóna – tette hozzá a polgármester.

A döntés megvalósítása olyannyira megvalósítás szakaszában van, hogy

tíz parkolóautomatát már meg is rendelt Fonyód, de a zónákat csak novemberben jelölik ki.

Terveink szerint Fonyódligetet és a bélatelepi településrészt ez nem fogja érinteni, de a belvárost tényleg indokoltnak tartjuk, mert ott elég kaotikus az idegenforgalmi szezonban a parkolás. Hogy egész évben, vagy csak a főszezonban, majd a testület dönti el.