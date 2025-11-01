ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Véget vetnek a káosznak a balatoni városban

Infostart

Fonyódon döntöttek az új fizetős parkolási zónák bevezetéséről, tíz automatát már meg is rendeltek.

Újabb fizetős zónákat jelöl ki hamarosan Fonyód önkormányzata, a téma már régóta napirenden van a Balaton-parti városban. Legutóbb azt mérték fel, hogy melyik belvárosi utcákban indokolt a díjköteles zóna kialakítása, ugyanis vannak olyan részek a településen, ahol szezonban szinte mozdulni sem lehet az autóktól – írja a sonline.hu.

Már most is vannak fizetős zónák, szeptember végéig kell fizetni a piac területén, a Vigadó téren, a Hunyadi utcában. A testület már egy éve fontolgatja a fizetős zónák kiterjesztését, s most újabb lépésre szánta el magát a városvezetés. – Főleg a belvárosi részen jelent gondot nyáron a parkolás, mert rengeteg parkolóhelyet olyanok foglalnak el, akik odaállnak a társasházak vagy a vállalkozások elé. Leveszik a matracot az autóról és elmennek a strandra, és egész napra otthagyják a kocsikat – mondta Erdei Barnabás, fonyódi polgármester.

Az már biztos, hogy a belvárosi utcákban lesznek új fizetős parkolók, de azt még nem döntötték el, hogy konkrétan mely utcákban.

Volt egy egyeztetés a képviselőkkel és a városfejlesztési bizottsággal, valamint a rendőrség szakembereivel, forgalomtechnikusokkal bejártuk az érintett településrészt, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hol helyeznénk ki ezeket a parkolóautomatákat és hol lenne még fizetős zóna – tette hozzá a polgármester.

A döntés megvalósítása olyannyira megvalósítás szakaszában van, hogy

tíz parkolóautomatát már meg is rendelt Fonyód, de a zónákat csak novemberben jelölik ki.

Terveink szerint Fonyódligetet és a bélatelepi településrészt ez nem fogja érinteni, de a belvárost tényleg indokoltnak tartjuk, mert ott elég kaotikus az idegenforgalmi szezonban a parkolás. Hogy egész évben, vagy csak a főszezonban, majd a testület dönti el.

Kezdőlap    Belföld    Véget vetnek a káosznak a balatoni városban

parkolás

balaton

fonyód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország szenved, régiós sereghajtó lett az egykori sikerágazat

Magyarország szenved, régiós sereghajtó lett az egykori sikerágazat

A globális autóipar körüli bizonytalanságok, valamint az idei amerikai vámemelési hullám ellenére meglepően jól teljesítenek a közép-európai országok exportőrei. A térség jelentős ellenállóképességet mutatott a külső sokkokkal szemben, különösen az autóipari kivitel terén. A BNP Paribas tanulmánya arra jut, hogy a cseh és szlovák autógyártók kiemelkedően erősek, Magyarország azonban jóval gyengébb külső kereslettel szembesült, ami fékezi a teljesítményt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?

Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?

A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

There are also no plans to formally remove Andrew from the line of succession, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 07:18
Nem a Balaton kilátszó feneke miatt kell aggódni
2025. november 1. 06:50
Különös sárga háromszögek jelentek meg Óbudán
×
×
×
×