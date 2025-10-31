ARÉNA - PODCASTOK
SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, is mutating yet again. The latest variant getting buzz is JN.1
Nyitókép: Getty Images

Megvan, mennyi idő múlva fékez itthon a Covid és hol terjed az influenza

Infostart / MTI

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

Azt írták, hogy az év 43. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált.

Emelkedést tapasztaltak Pécsett és Tatabányán, míg 19 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Szekszárdon mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben (NNGYK)
A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben (NNGYK)

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Tudatták azt is, hogy a 43. héten az Influenza A örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett, és

Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Szegeden és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az örökítőanyag mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján az Influenza A fertőzések számának jelentős emelkedése a következő hetekben még nem várható.

