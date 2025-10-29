Közlekedés a fővárosban mindenszentek és halottak napján – térkép

A következő napokban nagyobb forgalomra, útlezárásokra kell számítani a temetők környékén. Az ünnepi időszakban a sírkertek környezetében jellemző jelentős gépjárműforgalom, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók elsősorban a közösségi közlekedést válasszák.

A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán lehet tájékozódni.

Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket.

November 1-jén és 2-án megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

Az egyes temetők környékén az alábbi változásokra kell számítani, illetve azok megközelítését a BKK az alábbiak szerint javasolja:

Új köztemető

Közösségi közlekedés

Az Új köztemető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokat, valamint november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.

A BKK ráadásul november 1-jén és 2-án expresszvillamost indít 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők 3-5 perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők 3 perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.

Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala: a Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok november 1-jén és 2-án a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél a 95-ös busz az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg.

Közúti közlekedés

Az Új köztemető környékén november 1-jén és 2-án ideiglenes forgalmi rend lép életbe:

az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn;

ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába;

a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát operatív rendőri intézkedéssel – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

Farkasréti temető

A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén és 2-án napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén és 2-án, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.

Óbudai temető

Az Óbudai temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén és 2-án, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.

Megyeri temető

A Megyeri temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as, és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. A 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél október 30-án és 31-én.

Rákospalotai temető

A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlja a BKK, mely október 30. és november 2. között csuklós autóbusszal, hétköznap napközben pedig sűrűbb követéssel közlekedik.

Pesterzsébeti temető

A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez az alacsonypadlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlja a BKK, továbbá a november 1-jén és 2-án a Gubacsi út/Határ út és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. A 36B rendkívüli buszjárat a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.

Kispesti temető

A Kispesti temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja a BKK.

Pestszentlőrinci temető

A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.

Csepeli temető

A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A autóbusz november 1-jén és 2-án Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik.

Cinkotai temető

A Cinkotai temető a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.

Budafoki temető

A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, valamint november 1-jén és 2-án a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg.

Budakeszi temető

A Budakeszi temető a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg.

Nagytétényi temető

A Nagytétényi temető megközelítésére a november 1-jén sűrűbben közlekedő 33-as autóbuszokat, továbbá a 13-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.

Fiumei úti sírkert

A Fiumei úti sírkert megközelítésére a BKK a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. November 1-jén és 2-án rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik.

Kozma utcai izraelita temető

Az Izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt ajánlja.

Az iskolai őszi szünet idején, október 27-e és 31-e között a tanszüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai.

A BKK a közösségi közlekedési és a közúti változásokról folyamatosan friss információkat nyújt a BudapestGO alkalmazáson, vagy a BKK Info weboldalán keresztül. A BKK Info – Közút oldalon valós idejű közúti közlekedési információk érhetők el: a fővárosban közlekedők interaktív térkép segítségével tájékozódhatnak arról, hogy hol milyen fennakadásokra kell számítaniuk; az előre tervezett forgalomkorlátozások már napokkal az életbe lépésük előtt elérhetők ezen a címen.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.