2025. október 25. szombat
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Országjárást jelentett be Orbán Viktor - Magyar Péter rögtön reagált

Infostart

Győrben indul a Digitális Polgári Körök országjárása, a Tisza Párt pedig arra készül, hogy minden bejelentett időpontban és helyszínen ott lesz - a saját országjárása mellett is.

A 24.hu észrevette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon bejelentette a Digitális Polgári Körök első országjárását.

Mint posztjában a miniszterelnök hangsúlyozta, a Digitális Polgári Körökhöz ma már 90 ezernél is többen tartoznak, 10 ezren a Békemenet napján csatlakoztak.

Ennek mentén jelentette be az induló országjárást, amelyen a részvétel ingyenes, de csak regisztrált DPK-sok lehetnek ott az eseményeken több helyszínen.

Az első állomás Győrben lesz november 15-én, ezt követi majd Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács, védül Szeged - december 20-án.

Ismeretes, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter október 23-án a Hősök terén jelentette be újabb országjárását - épp az előző országjárás zárónapján -, az "Út a győzelembe" sorozat november 5-én indul, az ígéretek szerint a párt az ország minden szegletébe eljut. Ezen kívül az Orbán Viktor által bejelentett időpontokban és helyszíneken a Tisza Pártnak is "jelenése lesz" a pártelnöki közlés szerint.

