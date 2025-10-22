ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: csodalatosbalaton.hu

Most megtelik a szigligeti strand – jön a kétnapos süllőfesztivál!

InfoRádió

A Szigligeti Süllőfesztivált 2006 őszén rendezték meg először, a fesztivál célja a turisztikai szezon meghosszabbítása és hogy a Szigligetre látogatóknak színvonalas programokkal dúsított hétvégi kikapcsolódást biztosítson – mondta el az InfoRádióban a főszervező Bárány Éva, a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke.

Az október 24-25-én megrendezésre kerülő Szigligeti Süllőfesztivál elsősorban egy gasztronómiai esemény, hiszen a legnagyobb attrakció magától értetődően a süllő és a halak, halas ételek, illetve hozzá a nagyon finom szigligeti borok – tudta meg az InfoRádió Bárány Évától, a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnökétől.

Ugyanakkor családi programokkal és koncertekkel is készülnek, illetve egész nap „kellemes zene fog szólni” az ígéret szerint.

„Nagyon szép a strand ilyenkor ősszel, tehát ezért is érdemes kilátogatni a fesztiválra. Amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy minden évben a fesztivál kísérő rendezvénye egy nagyon színvonalas és gondosan összeválogatott kézműves vásár, ahol akár karácsonyi ajándékokat is beszerezhetnek itt” – ajánlotta Bárány Éva.

Ez idén már a 19. ilyen esemény, és amikor nem szakad az eső, mindig nagyon látogatott is, „a strand megtelik a hétvégén”.

A szervező civil egyesület, a Szigligeti Turisztikai Egyesület, 20 évvel ezelőtt találták ki az eseményt, majd egy évvel később meg is valósult, nem adták ki rendezvényszervezőknek, egy maroknyi csapat hozza össze azóta is társadalmi munkában, „a saját gyermeküknek” tekintik; „szerintem ezt is érezni ezen a fesztiválon, hogy szeretettel készülünk minden évben” – mondta Bárány Éva, azt is megjegyezve: manapság már az is ritkaság, hogy ez a rendezvény ingyenes.

balaton

hal

szigliget

süllő

szigligeti süllőfesztivál

