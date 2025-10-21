ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.48
usd:
335.05
bux:
103683.23
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
részvény tőzsde befektetés
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

Manipulálták a budapesti tőzsdei kereskedést – itt vannak a részletek

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy szegedi férfival szemben, aki értékpapírpiacot félrevezető és hamis ügyletekkel befolyásolta a tőzsdei kereskedést.

A férfi a vádirat szerint egy gazdasági társaság vezető tisztségviselője, egyben többségi tulajdonosa, aki évek óta rendelkezik saját, valamint céges értékpapírszámlával. Magán- és céges portfóliójában csak egyetlen tőzsdei cég részvényei szerepeltek, amelynek kereskedését, árfolyamát rendszeresen figyelemmel kísérte – közölte Saághy Flóra, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A vádlott cége a férfinak jutalmat fizetett ki. Ebből a vádlott 2022 augusztusában két alkalommal, csaknem 91 millió forintért önkötéseket végzett a részvényre. Ezek a tőzsdei műveletek önmagukban a részvénykibocsátó társaság havi részvényforgalmának 60 százalékát tették ki. Továbbá a vádlott 2023 tavaszán egy hónap leforgása alatt több mint 4 ezer ugyanilyen részvényt vásárolt. Egyidejűleg a cége nevében ugyanezen részvényekre mintegy 30, túlárazott eladási ajánlatot is tett, amelyek nagy részét még lejáratuk előtt vissza is vonta.

A vádlott ügyletkötései az árazásuk, volumenük és időzítésük folytán hamis, félrevezető jelzéseket közvetítettek a részvény tőzsdepiaci keresleti-kínálati viszonyairól, árfolyamáról.

A férfit folytatólagosan elkövetett tiltott piacbefolyásolás bűntettével vádolják. Az ügyben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.

Kezdőlap    Belföld    Manipulálták a budapesti tőzsdei kereskedést – itt vannak a részletek

szeged

vádemelés

ügyészség

értékpapír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, ez egy alapanyag-feldolgozó üzem. A területen robbanások is történtek. Felmerült a kérdés, hogy hogyan tud működni mindezek után az olajfinomító.
 

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után

"Vegyi anyag nem került a levegőbe" – Ilyen most a helyzet Százhalombattán

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 334,8 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, Kínában pedig a poltikailag meghatározó negyedik plénumot tartják. A mai nap az EKB elnöke és a Fed egyik fontos döntéshozója is beszédet tart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jöhet az első női miniszterelnök: megkapta a támogatást, ilyen még nem volt

Jöhet az első női miniszterelnök: megkapta a támogatást, ilyen még nem volt

Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to secure her appointment as PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 09:48
Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után
2025. október 21. 09:25
Erősítenek az akkumulátor-építésben, kormánybiztost neveztek ki
×
×
×
×