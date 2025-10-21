Manipulálták a budapesti tőzsdei kereskedést – itt vannak a részletek

A férfi a vádirat szerint egy gazdasági társaság vezető tisztségviselője, egyben többségi tulajdonosa, aki évek óta rendelkezik saját, valamint céges értékpapírszámlával. Magán- és céges portfóliójában csak egyetlen tőzsdei cég részvényei szerepeltek, amelynek kereskedését, árfolyamát rendszeresen figyelemmel kísérte – közölte Saághy Flóra, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A vádlott cége a férfinak jutalmat fizetett ki. Ebből a vádlott 2022 augusztusában két alkalommal, csaknem 91 millió forintért önkötéseket végzett a részvényre. Ezek a tőzsdei műveletek önmagukban a részvénykibocsátó társaság havi részvényforgalmának 60 százalékát tették ki. Továbbá a vádlott 2023 tavaszán egy hónap leforgása alatt több mint 4 ezer ugyanilyen részvényt vásárolt. Egyidejűleg a cége nevében ugyanezen részvényekre mintegy 30, túlárazott eladási ajánlatot is tett, amelyek nagy részét még lejáratuk előtt vissza is vonta.

A vádlott ügyletkötései az árazásuk, volumenük és időzítésük folytán hamis, félrevezető jelzéseket közvetítettek a részvény tőzsdepiaci keresleti-kínálati viszonyairól, árfolyamáról.

A férfit folytatólagosan elkövetett tiltott piacbefolyásolás bűntettével vádolják. Az ügyben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.