ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.64
usd:
334.03
bux:
103488.89
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országos Mentõszolgálat új mentõautói a Hõsök terén tartott átadáson 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Mentőautók lepték el a Hősök terét – képek

Infostart / MTI

Újabb mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be.

Takács Péter közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni. „Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik” – tette hozzá.

Budapest, 2025. október 20. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Országos Mentõszolgálat új mentõautóinak átadásán a Hõsök terén 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. október 20. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Országos Mentõszolgálat új mentõautóinak átadásán a Hõsök terén 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka

Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

„Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni” – hangoztatta.

Budapest, 2025. október 20. Az Országos Mentõszolgálat új mentõautói a Hõsök terén tartott átadáson 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. október 20. Az Országos Mentõszolgálat új mentõautói a Hõsök terén tartott átadáson 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez „felpörög”, és ismét lesz gépkocsibeszerzés.

Budapest, 2025. október 20. Csató Gábor, az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója beszédet mond a mentõszolgálat új mentõautóinak átadásán a Hõsök terén 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. október 20. Csató Gábor, az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója beszédet mond a mentõszolgálat új mentõautóinak átadásán a Hõsök terén 2025. október 20-án. A szervezet az év végéig 101 új mentõautót vásárol 9 milliárd forintért. MTI/Bodnár Boglárka

Mint fogalmazott: büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

Kezdőlap    Belföld    Mentőautók lepték el a Hősök terét – képek

országos mentőszolgálat

egészségügy

mentőautó

mentőszolgálat

csató gábor

takács péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Egyes hírek szerint magánzárka várhatja Nicolas Sarkozyt. Ami biztos, a volt francia elnök a héten, kedden kezdi meg ötéves börtönbüntetését, amiért a líbiai vezetéssel összejátszva finanszírozta újraválasztási kampányát.
Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Ukrajnának területet kell feladnia a békéért – erre sürgette a The Financial Times szerint Donald Trump az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij pénteken látogatott el a Fehér Házba. Az információk szerint az utóbbi idők barátkozása ellenére feszült volt a beszélgetés.
 

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok ellen lép fel Németország

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

Prága januártól betiltja a közösségi e-roller-szolgáltatásokat - tudósított a Radio Prague International.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Marad az olimpiai bronzérmes magyar úszó négyéves eltiltása: nem hallgattak Kenderesi Tamásra

Marad az olimpiai bronzérmes magyar úszó négyéves eltiltása: nem hallgattak Kenderesi Tamásra

A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Dozens of the world's biggest sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are having issues - Amazon Web Services says it's identified a "potential root cause".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 10:45
Nem áll meg a csökkenés, a tankolók egy része örülhet a kutakon
2025. október 20. 09:12
Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?
×
×
×
×