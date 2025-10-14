Lecsaptak a hatóságok: 13 árusnál már nem lehet ilyen gyümölcsöket venni

Az ellenőrzésekből kiderült, hogy a főként román állampolgárok Romániából és Lengyelországból származó gyümölcsöket - elsősorban áfonyát, kajszit és őszibarackot - a piaci árhoz képest jóval olcsóbban árulták mindenféle engedély és jelölés nélkül. Az alkalmi árusoknak nem volt bejelentett vállalkozása, a gyümölcsöket számla nélkül vagy hamis bizonylatokkal szerezték be, emellett a termékek származását és biztonságát igazoló dokumentumokat sem tudták átadni az ellenőröknek.

Az ismeretlen eredetű, nyomonkövethetetlen élelmiszerek komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek – hangsúlyozta az NKFH. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális kereskedelem nemcsak a vásárlók egészségét és biztonságát veszélyezteti, hanem a tisztességes vállalkozások működését is.

NKFH-fotók az illegális gyümölcspiacról

A hatóságok a jövőben is kiemelten figyelik a Budapesti Nagybani Piac környékét és szükség esetén további ellenőrzéseket is végeznek, hogy a jogszerű, biztonságos és átlátható kereskedelem hosszú távon fennmaradjon és a fogyasztók érdekei se sérülhessenek – olvasható az NKFH közleményében.