Már több mint százezer daru gyűlt össze a Hortobágyon

Őszi madárvonulás idején a Hortobágy különleges látvánnyal ajándékozza meg az oda látogatókat. Az október elején végzett felmérés szerint már több mint 100 ezer daru pihent meg a nemzeti park területén – írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közlése nyomán a sokszinuvidek.24.hu.

A természetvédelmi őrök szinkronszámlálás során 102 ezer madarat regisztráltak, ami ugyan nem döntötte meg a tavalyi rekordot, de még így is lenyűgöző adat.

A madarak Észak-Afrikában, Dél-Európában vagy a Közel-Keleten telelnek, ám útközben hosszabb pihenőt tartanak.

A Hortobágy számukra ideális megálló: tágas, biztonságos tér, ahol elegendő táplálékot találnak és erőt gyűjthetnek az újabb ezer kilométerekre.

A darvak első csoportjai rendszerint szeptember közepén tűnnek fel Magyarország fölött. A legtöbben a Hortobágy mellett Kardoskút és Szeged környékén is megpihennek.

A nemzeti park adatai szerint akár 250 ezer daru is áthaladhat hazánkon a vonulási időszakban, korábban 160 ezer példányt is figyeltek meg egyetlen napon. A hatalmas madártömeg nemcsak látványosság, hanem fontos ökológiai jelenség is. A darvak jelenléte befolyásolja a puszta élővilágát, hiszen mozgásukkal, táplálkozásukkal átalakítják a talajt és a növényzetet, így más fajok számára is élőhelyet teremtenek.