ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már több mint százezer daru gyűlt össze a Hortobágyon

Infostart

A darvak átvonulóban vannak csak nálunk - mondhatni, megpihennek, mielőtt folytatják hosszú útjukat dél felé.

Őszi madárvonulás idején a Hortobágy különleges látvánnyal ajándékozza meg az oda látogatókat. Az október elején végzett felmérés szerint már több mint 100 ezer daru pihent meg a nemzeti park területén – írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közlése nyomán a sokszinuvidek.24.hu.

A természetvédelmi őrök szinkronszámlálás során 102 ezer madarat regisztráltak, ami ugyan nem döntötte meg a tavalyi rekordot, de még így is lenyűgöző adat.

A madarak Észak-Afrikában, Dél-Európában vagy a Közel-Keleten telelnek, ám útközben hosszabb pihenőt tartanak.

A Hortobágy számukra ideális megálló: tágas, biztonságos tér, ahol elegendő táplálékot találnak és erőt gyűjthetnek az újabb ezer kilométerekre.

A darvak első csoportjai rendszerint szeptember közepén tűnnek fel Magyarország fölött. A legtöbben a Hortobágy mellett Kardoskút és Szeged környékén is megpihennek.

A nemzeti park adatai szerint akár 250 ezer daru is áthaladhat hazánkon a vonulási időszakban, korábban 160 ezer példányt is figyeltek meg egyetlen napon. A hatalmas madártömeg nemcsak látványosság, hanem fontos ökológiai jelenség is. A darvak jelenléte befolyásolja a puszta élővilágát, hiszen mozgásukkal, táplálkozásukkal átalakítják a talajt és a növényzetet, így más fajok számára is élőhelyet teremtenek.

Kezdőlap    Belföld    Már több mint százezer daru gyűlt össze a Hortobágyon

természetvédelem

nemzeti park

hortobágy

madárvonulás

daru

számlálás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mindenki meghalt a gyárrobbanás után

Mindenki meghalt a gyárrobbanás után

Nincsenek túlélői a Tennessee államban pénteken történt gyárrobbanásnak, az amerikai hatóságok korábban legkevesebb 18 embert tartottak nyilván eltűntként.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csitulnak a kedélyek a konfliktuszónában - Bosszúhadjáratot indított a legsötétebb rezsim

Nem csitulnak a kedélyek a konfliktuszónában - Bosszúhadjáratot indított a legsötétebb rezsim

Összecsapások törtek ki a hét végén az afganisztáni-pakisztáni határon, a tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért. Pakisztán válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat: 2026-tól a háromgyerekes magyar anyák kereshetnek a legjobban az EU-ban?

Váratlan fordulat: 2026-tól a háromgyerekes magyar anyák kereshetnek a legjobban az EU-ban?

2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The UN estimates that at least 600 aid trucks are needed daily to address Gaza's humanitarian crisis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 09:22
350 milliós adómentességet kapott a budapesti foci BL-döntő
2025. október 12. 09:07
Kőkemény büntetést kapott a részeg e-rolleres
×
×
×
×