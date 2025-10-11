Hátborzongató felvételen, ahogy egy SEAT becsapodik egy benzinkúti shopba

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset egy Pest vármegyei benzinkúton történt.

Az okozó hátulról nekiütközött egy másik autónak, amely éppen az egyik kútnál állt, majd azt az üvegen keresztül betolta az üzlethelyiségbe.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset kapcsán szándékosság nem merült fel - olvasható az index.hu-n.

A balesetet okozó helybéli elismerte felelősségét, és helyszíni bírságot fizetett.

A rendőrök még annyit tettek hozzá posztjukban, hogy "javasoljuk, hogy ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg!"