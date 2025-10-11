ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat Brigitta
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Hátborzongató felvételen, ahogy egy SEAT becsapodik egy benzinkúti shopba

Infostart

Meghökkentő baleset történt egy Pest vármegyei benzinkútnál. Egy autós hátulról nekiment egy másik járműnek, amelyet áttolt az épület üvegfalán.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset egy Pest vármegyei benzinkúton történt.

Az okozó hátulról nekiütközött egy másik autónak, amely éppen az egyik kútnál állt, majd azt az üvegen keresztül betolta az üzlethelyiségbe.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset kapcsán szándékosság nem merült fel - olvasható az index.hu-n.

A balesetet okozó helybéli elismerte felelősségét, és helyszíni bírságot fizetett.

A rendőrök még annyit tettek hozzá posztjukban, hogy "javasoljuk, hogy ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg!"

Belföld    Hátborzongató felvételen, ahogy egy SEAT becsapodik egy benzinkúti shopba

rendőrség

benzinkút

pest vármegye

24 ÓRA
