Nyakunkon a nagy munkanap-áthelyezés – mutatjuk a naptárt

Jövő héten szombaton is munkába kell mennünk, vagyis hatnapos munkahét vár ránk. Október 18-án az október 24-i, pénteki munkanapot kell ledolgozni, a rá következő héten viszont október 23-a, csütörtök és október 26-a, vasárnap között négynapos hosszú hétvége következik – emlékeztet a hovege.hu.

A következő két hét legfontosabb dátumai:

október 18., szombat: munkanap

október 23., csütörtök: az 1956‑os forradalom ünnepe, munkaszüneti nap

október 24., péntek: pihenőnap

október 25., szombat: hétvége, nem kell dolgozni

október 26., vasárnap: hétvége, nem kell dolgozni

Idén lesz még egy olyan szombat, ami munkanap lesz. December 13-án ugyanis le kell dolgozni december 24-ét, ami szerdára esik, így ez egy áthelyezett pihenőnapnak számít. December 24-e és 28-a között ötnapos hosszú hétvége vár ránk az ünnepi időszakban.

A fentiek ismeretében érdemes elkezdeni tervezgetni a szabadságokat azoknak, akik még esetleg nem tették volna meg.