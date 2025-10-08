ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 8. szerda
close up of calendar on the table, planning for business meeting or travel planning concept
Nyitókép: Tatomm/Getty Images

Nyakunkon a nagy munkanap-áthelyezés – mutatjuk a naptárt

Infostart

Még két hatnapos munkahét vár ránk idén, karácsonykor viszont ötnapos hosszú hétvége lesz. Október 18-a és december 13-a az a két szombati nap, amikor dolgozni kell.

Jövő héten szombaton is munkába kell mennünk, vagyis hatnapos munkahét vár ránk. Október 18-án az október 24-i, pénteki munkanapot kell ledolgozni, a rá következő héten viszont október 23-a, csütörtök és október 26-a, vasárnap között négynapos hosszú hétvége következik – emlékeztet a hovege.hu.

A következő két hét legfontosabb dátumai:

  • október 18., szombat: munkanap
  • október 23., csütörtök: az 1956‑os forradalom ünnepe, munkaszüneti nap
  • október 24., péntek: pihenőnap
  • október 25., szombat: hétvége, nem kell dolgozni
  • október 26., vasárnap: hétvége, nem kell dolgozni

Idén lesz még egy olyan szombat, ami munkanap lesz. December 13-án ugyanis le kell dolgozni december 24-ét, ami szerdára esik, így ez egy áthelyezett pihenőnapnak számít. December 24-e és 28-a között ötnapos hosszú hétvége vár ránk az ünnepi időszakban.

A fentiek ismeretében érdemes elkezdeni tervezgetni a szabadságokat azoknak, akik még esetleg nem tették volna meg.

24 ÓRA
