A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza főbejárata. A felvétel 2011. február 23-án készült.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Informatikai probléma miatt megakadt az ellátás a Szent János Kórházban

Infostart

Van némi ellentmondás a betegpanaszok és a kórház hivatalos közlése szerint arról, hogy mekkora gond alakult ki.

A Telex információi szerint összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedd délelőtt, a portál több forrásból úgy tudja, az orvosok a probléma miatt

  • nem tudtak konzíliumot adni,
  • nem látták a betegek laboreredményeit
  • nem tudták betegeiket laborra küldeni
  • nem tudtak gyógyszert felírni
  • a mentőket sem tudták fogadni a sürgősségi osztályt is érintő zavar miatt.

A kórház a honlapján közleményt jelentetett meg, ebben átmeneti informatikai hibáról szól, ami miatt "apróbb fennakadások" fordulhatnak elő. A közlemény szerint a járóbeteg-ellátás eközben zavartalanul működött, de a rendszer helyreállításáig "kisebb várakozási időre lehet számítani".

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szintén a portállal azt közölte, hogy szerintük nem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.

Az ügyben egyelőre nem volt elérhető a portál számára maga a kórház, a mentőszolgálat és az informatikai rendszer üzemeltetője sem.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
