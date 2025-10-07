Informatikai probléma miatt megakadt az ellátás a Szent János Kórházban

A Telex információi szerint összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedd délelőtt, a portál több forrásból úgy tudja, az orvosok a probléma miatt

nem tudtak konzíliumot adni,

nem látták a betegek laboreredményeit

nem tudták betegeiket laborra küldeni

nem tudtak gyógyszert felírni

a mentőket sem tudták fogadni a sürgősségi osztályt is érintő zavar miatt.

A kórház a honlapján közleményt jelentetett meg, ebben átmeneti informatikai hibáról szól, ami miatt "apróbb fennakadások" fordulhatnak elő. A közlemény szerint a járóbeteg-ellátás eközben zavartalanul működött, de a rendszer helyreállításáig "kisebb várakozási időre lehet számítani".

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szintén a portállal azt közölte, hogy szerintük nem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.

Az ügyben egyelőre nem volt elérhető a portál számára maga a kórház, a mentőszolgálat és az informatikai rendszer üzemeltetője sem.