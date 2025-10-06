ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Rossz hír érkezett a csapadékról

Infostart / MTI

Az év eddigi csapadékösszege bőven az átlag alatti – közölte a HungaroMet Zrt.

A 2025-ös év első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 milliméter alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő – közölte a HungaroMet Zrt.

Az országos átlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020-as évek átlagától.

Az Alföld középső részén nagy területen 250 milliméter alatt van a 2025-ben szeptember végéig lehullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben fordulnak elő 400 millimétert meghaladó értékek.

Mindennek a strandolók persze örülhettek a nyáron, a mezőgazdaságnak viszont ez borzalmas hír, folyamatosan aszályról szóltak a hírek. Az Agroinform cikke szerint például kukoricát 10-15 évvel ezelőtt még 1,2 millió hektáron termesztettek, idén már mindössze 750 ezer hektár volt a vetésterület. Az aszály miatt az Alföldön több helyen már a nyár közepén kényszersilózni kellett.

A következő napokban sem fog javulni az esőhelyzet, legalábbis ha a javulást a mezőgazdaság szempontjából értjük, mivel ezt mondják:

átlagos október eleji időben lesz részünk jelentős csapadék nélkül.

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

Lecornu was asked by President Macron to stay on until Wednesday in a last-ditch attempt to achieve "stability" for the country.

