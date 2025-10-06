Rossz hír érkezett a csapadékról

A 2025-ös év első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 milliméter alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő – közölte a HungaroMet Zrt.

Az országos átlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020-as évek átlagától.

Az Alföld középső részén nagy területen 250 milliméter alatt van a 2025-ben szeptember végéig lehullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben fordulnak elő 400 millimétert meghaladó értékek.

Mindennek a strandolók persze örülhettek a nyáron, a mezőgazdaságnak viszont ez borzalmas hír, folyamatosan aszályról szóltak a hírek. Az Agroinform cikke szerint például kukoricát 10-15 évvel ezelőtt még 1,2 millió hektáron termesztettek, idén már mindössze 750 ezer hektár volt a vetésterület. Az aszály miatt az Alföldön több helyen már a nyár közepén kényszersilózni kellett.

A következő napokban sem fog javulni az esőhelyzet, legalábbis ha a javulást a mezőgazdaság szempontjából értjük, mivel ezt mondják:

átlagos október eleji időben lesz részünk jelentős csapadék nélkül.