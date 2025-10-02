ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Exkluzív funkciókkal bővült a „Startolj rá” alkalmazás

Infostart / MTI

Megújult a fix 3 százalék Startolj rá applikáció: az új, kombinált kalkulátorral személyre szabottan állíthatóak össze a különféle támogatási lehetőségek – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzése szerint a fix 3 százalék Startolj rá applikáció frissítése nyomán új, exkluzív funkciók jelentek meg az alkalmazásban: a kombinált hitelkalkulátor segítségével több, államilag támogatott hitel együttes igénylésének lehetősége is ellenőrizhető, így személyre szabottan állíthatók össze a legkedvezőbb támogatási lehetőségek.

Ez jelentős segítséget jelenthet, amennyiben a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez további önerőre vagy hitelkeretre volna szükség: ebben segíthet a munkáshitel, a gyermekvállalásban gondolkozóknak pedig a babaváró kölcsön mellett a csok plusz és falusi csok is – tette hozzá.

Az applikációba egy kvízt is beépítettek, amelyben bárki tesztelheti a tudását. A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét – írta.

Az új funkciók elérhetőek Androidon és IOS-en is – jelezte az államtitkár.

Exkluzív funkciókkal bővült a „Startolj rá" alkalmazás

hitel

applikáció

panyi miklós

otthon start

