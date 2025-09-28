ARÉNA
fotó: AI
Nyitókép: AI

Súlyosan megsérült egy óvodás a tabdi egyházi iskola udvarán

Infostart

Súlyosan megsérült egy gyermek a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán, miután állítólag leesett egy mászókáról.

A sonline.hu híradása szerint a szerkesztőségüket egy olvasó kereste meg azzal, hogy egy gyermek leesett az iskola udvarán lévő mászókáról. A levél szerint a gyermek súlyos sérülése miatt speciális műtétre szorult Pécsett. A bejelentés arra is kitért, hogy a játék nem szabályosan volt elhelyezve, és az udvar egésze balesetveszélyes.

A hírportálnak sikerült megerősítenie, hogy valóban szállítottak egy sérült gyermeket Tabról kórházi ellátásra, de a sérülés helyszínét (intézményen belüli vagy kívüli) nem tudták egyértelműen beazonosítani.

Az intézmény vezetője nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Ezt követően a fenntartóhoz, a Kaposvári Egyházmegyéhez fordult a hírportál.

Kling Márk, a Kaposvári Egyházmegye médiamunkatársa megerősítette, hogy a szükséges intézkedéseket megtették, és az ügyben belső kivizsgálás indult mind iskolai, mind fenntartói szinten.

