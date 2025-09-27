Nagyon örülhet, aki eltaláta ezt az öt számot!

Nyerőszámok:
5 (öt)
14 (tizennégy)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
54 (ötvennégy)
Joker: 735679
Nyerőszámok:
5 (öt)
14 (tizennégy)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
54 (ötvennégy)
Joker: 735679
A Jaguar Land Rover (JLR) tervei szerint október elején újraindítja 500 millió font értékű motorgyártó központját, miután a vállalatot augusztus 31-én jelentős kibertámadás érte - jelentette a The Guardian.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.