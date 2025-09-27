Nagyon örülhet, aki eltaláta ezt az öt számot!

A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint

Ne elektronikus bébiszitterként használják a különböző digitális eszközöket, ezt mondjuk szakemberek tíz éve, és nem jobb a helyzet – mondta az InfoRádióban Sipos Zsóka, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Az oktatási módszerek változtatását javasolja, differenciált képzést, hogy azok a gyerekek is megtanuljanak olvasni, elsajátítsák a szövegértést, akik nem olvasó közegből érkeznek.