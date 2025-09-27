ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Nyitókép: Unsplash

Nagyon örülhet, aki eltaláta ezt az öt számot!

Infostart / MTI

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.

Nyerőszámok:

5 (öt)

14 (tizennégy)

26 (huszonhat)

31 (harmincegy)

54 (ötvennégy)

Joker: 735679

