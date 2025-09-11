Szörnyű emberek csaphatnak le a nyugdíjasok utalványára

Karácsony Mihály az ATV-ben adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szegényebb, kistelepüléseken élő nyugdíjasok gyakran hitelbe vásárolnak, vagy uzsorásokhoz fordulnak a hónap végén.

A nyugdíjasszervezet elnöke szerint az uzsorások féláron,

50 százalékos névértéken vásárolhatják fel az utalványokat,

ami jelentős veszteséget okoz az amúgy is nehéz helyzetben lévő időseknek.

Az NPOE emellett azt javasolja, hogy az államkasszába visszakerülő, fel nem használt utalványokból befolyó pénzből a kormány karácsony előtt soron kívüli, 50 ezer forintos kifizetést adjon a leginkább rászoruló kisnyugdíjasoknak.

A 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése szeptember elején kezdődött és október közepéig tart.