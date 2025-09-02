ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.15
usd:
339.08
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere
Nyitókép: Facebook / Karácsony Gergely

Karácsony Gergely szavazásra szólította a budapestieket – videó

Infostart

Szeptember 30-ig lehet szavazni arra, hogy a budapesti közösségi költségvetéshez beérkező javaslatok közül mi valósuljon meg az egymilliárd forintos keretből – hívta fel a figyelmet a főpolgármester a Facebook-oldalán közzétett videójában.

"Ti javasoltátok, ti megszavaztátok, mi pedig megcsináltuk" - fogalmazott Karácsony Gergely kiemelve, a közösségi költségvetésből "szuper dolgok" valósultak már meg Budapesten: új zebrák, felnőtt autista központ, hajléktalan embereknek szociális lakhatás, zárható biciklitárolók, integrált játszóterek.

A főpolgármester további példaként említette, hogy a Rákóczi úton a Szent Rókus-kápolnánál kis kertet alakítottak ki, és hozzátette: ez az egyike azon projekteknek, amelyektől Budapest jobb hely lett, és ami a közösségi költségvetés keretében valósult meg.

A közösségi költségvetés javaslataira az otlet.budapest.hu oldalon lehet szavazni.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely szavazásra szólította a budapestieket – videó

főpolgármester

karácsony gergely

közösségi költségvetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Franciaország és Németország megállapodtak abban, hogy közös erővel kívánják megreformálni az Európai Unió hosszú távú energiapolitikáját, amelynek részeként az atomenergia is alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként kaphat elismerést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

The North Korean leader is due to attend a military parade and attend his first multilateral meeting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 17:37
Kínzó napok következhetnek a vérszívók miatt
2025. szeptember 2. 17:17
Orbán Balázs: a Tisza a középosztályt is súlyosan megsarcolná
×
×
×
×