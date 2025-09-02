4,8 milliárdra pályázhatnak a civilek

Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta: a Városi Civil Alap pénzeire szeptember 1. és október 1. között lehet pályázni, a keretösszeg 4,8 milliárd forint. Az ötezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatását biztosító VCA-n belül lehetőség van pályázni ingatlanberuházásra 9 millió, gépjármű-beszerzésre és eszközbeszerzésre 7-7 millió, valamint programszervezésre és kommunikációra 11-11 millió forint erejéig.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a civil szervezetek külön pályázhatnak működési költségeik támogatására is, például irodabérlet, bér- vagy a rezsiköltség fedezésére. Szalay-Bobrovniczky Vince beszámolt arról, hogy október 6-án nyílik meg a pályázati lehetőség a Nemzeti Együttműködési Alapra, amelynek keretösszege minden eddiginél magasabb, 16,042 milliárd forint.

Mmindkét alapnál lehetőség van az egyszerűsített elszámolásra ötmillió forintig.

Ismertetése szerint a NEA-n belül az összevont pályázati kiírásban az igényelhető összeg pályázati kategóriától függően 400 ezer és 5 millió forint között van. Az összevont támogatás esetében a civil szervezet éves bevétele nem haladhatja meg a 75 millió forintot.

Az egyszerűsített pályázati kiírás október 20-án jelenik meg, beadási határideje pedig november 19. Itt az igényelhető összeg minimum 100 ezer és maximum 400 ezer forint között mozog, illetve a szervezet éves bevételi értékhatára 7 millió forint. Ezt a forrást – mondta az államtitkár – gyakorlatilag minden civil szervezet megkapja, amely pályázik. Szalay-Bobrovniczky Vince kiemelte: pályázni mindkét alap esetében csak egyszer lehet. Kitért arra, hogy október 4-én budapesti civil információs napot tartanak a Margitszigeten, ahol bővebb információt adnak a NEA pályázati lehetőségeiről.

A pályázati kiírások megtalálhatók a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján és a civil információs portálon – tette hozzá a helyettes államtitkár.