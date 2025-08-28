Lesodródott az útról és kigyulladt egy autó, a sofőr bennégett

Halálos baleset történt szerda délután a 42-es főúton Báránd és Földes között, egy autó letért az útról, fának ütközött majd kigyulladt – számol be róla a haon.hu.

A jármű teljes egészében kiégett, a püspökladányi tűzoltók vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az autóban egy férfi holttestét találták meg. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de az áldozaton nem lehetett segíteni.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit. A szakértők egyelőre még nem tudják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát: a rosszullét vagy a tűz.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon.