ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.06
usd:
340.49
bux:
104328.39
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pixabay

Lesodródott az útról és kigyulladt egy autó, a sofőr bennégett

Infostart

A szóban forgó jármű teljes egészében égett Földes közelében. Azt még vizsgálják, hogy konkrétan mi okozhatta a sofőr halálát.

Halálos baleset történt szerda délután a 42-es főúton Báránd és Földes között, egy autó letért az útról, fának ütközött majd kigyulladt – számol be róla a haon.hu.

A jármű teljes egészében kiégett, a püspökladányi tűzoltók vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az autóban egy férfi holttestét találták meg. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de az áldozaton nem lehetett segíteni.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit. A szakértők egyelőre még nem tudják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát: a rosszullét vagy a tűz.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon.

Kezdőlap    Belföld    Lesodródott az útról és kigyulladt egy autó, a sofőr bennégett

rendőrség

baleset

tűz

vizsgálat

bennégett

hajdú-bihar vármegye

földes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkészült Budapest első iskolautcája

Elkészült Budapest első iskolautcája

Elkészült Budapest első iskolautcája, szeptember 1-jén már itt lesz a Trefort utcai iskola évnyitója – közölte a Levegő Munkacsoport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nesze neked, kedvezményes hitel: máris beindult a drágulás az Otthon Start miatt

Nesze neked, kedvezményes hitel: máris beindult a drágulás az Otthon Start miatt

Országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterára csökkent, miközben a teljes kínálatot nézve drágulás látható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia mocking peace efforts, EU says, as strikes on Kyiv kill at least 15

Russia mocking peace efforts, EU says, as strikes on Kyiv kill at least 15

Among the dead are four children, with President Zelensky accusing Moscow of choosing "ballistics instead of the negotiating table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 12:42
Elfogták a balatoni strandtolvajokat, aljas módszerrel loptak
2025. augusztus 28. 12:06
Hőségriasztás: mutatjuk az ország legforróbb pontjait
×
×
×
×