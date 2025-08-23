ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Ez ám a lélekjelenlét, különleges eszközzel mentettek életet az M35-ös autópályán

Infostart

Egy debreceni készenléti rendőrjárőr hatalmas lélekjelentettel segített egy, az M35-ös autópályán történt balesetnél. Az egyik sérültnél egy mobiltelefon töltőkábelével sikerült megállítaniuk egy súlyos artériás vérzést, megmentve ezzel a nő életét.

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este tartott vissza a laktanyába Budapest felől, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél egy baleset helyszínére érkeztek. Egy Mitsubishi belerohant egy Kia gépjárműbe. A rendőrök azonnal megkezdték a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását - írja a rendőrség.

Miután a Kiából kiszálló utasokat biztonságba helyezték, a roncstá vált Mitsubishi felé siettek. A sofőr alkarja artériásan vérzett, így nyomókötést alkalmaztak.

Az igazi kihívást azonban

a kormány mögött rekedt idős nő jelentette, akinek lábfeje súlyosan roncsolódott, és artériásan vérzett.

A rendőrök, látva a kritikus helyzetet, leleményes megoldást alkalmaztak: a csomagtartóban talált mobiltelefon-töltőkábelt használták fel arra, hogy elszorítsák a nő combját, ezzel megállítva a vérzést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a vérveszteség csillapodott, és a rendőrök folyamatosan ébren tartották a sérültet a mentők kiérkezéséig.

Mire a segélyegységek a helyszínre értek, a rendőrök stabilizálták az összes sérült állapotát, akiknek ellátását a mentők ezután átvették. A Mitsubishi vezetője súlyos, utasa, valamint a másik autó sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett.

Kezdőlap    Belföld    Ez ám a lélekjelenlét, különleges eszközzel mentettek életet az M35-ös autópályán

baleset

telefon

m35-ös

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség

Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség
Békés vármegyében is megjelent a szőlőültetvények súlyos betegsége, az aranyszínű sárgaság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett kórokozó ellen csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért nagyon fontos a folyamatos ellenőrzés, illetve a hatóságok értesítése minél előbb.
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Ukrajnai háború: válaszút előtt az amerikai elnök

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: az egyik az, hogy magára hagyja Ukrajnát, a másik, hogy masszív szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől

Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől

A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 10:45
Beomlott a járat, nagy küzdelem folyt egy életért – videó
2025. augusztus 23. 10:00
Országszerte egyre több helyen okoz végzetes károkat a veszélyes szőlőbetegség
×
×
×
×