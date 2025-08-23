Ez ám a lélekjelenlét, különleges eszközzel mentettek életet az M35-ös autópályán

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este tartott vissza a laktanyába Budapest felől, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél egy baleset helyszínére érkeztek. Egy Mitsubishi belerohant egy Kia gépjárműbe. A rendőrök azonnal megkezdték a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását - írja a rendőrség.

Miután a Kiából kiszálló utasokat biztonságba helyezték, a roncstá vált Mitsubishi felé siettek. A sofőr alkarja artériásan vérzett, így nyomókötést alkalmaztak.

Az igazi kihívást azonban

a kormány mögött rekedt idős nő jelentette, akinek lábfeje súlyosan roncsolódott, és artériásan vérzett.

A rendőrök, látva a kritikus helyzetet, leleményes megoldást alkalmaztak: a csomagtartóban talált mobiltelefon-töltőkábelt használták fel arra, hogy elszorítsák a nő combját, ezzel megállítva a vérzést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a vérveszteség csillapodott, és a rendőrök folyamatosan ébren tartották a sérültet a mentők kiérkezéséig.

Mire a segélyegységek a helyszínre értek, a rendőrök stabilizálták az összes sérült állapotát, akiknek ellátását a mentők ezután átvették. A Mitsubishi vezetője súlyos, utasa, valamint a másik autó sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett.