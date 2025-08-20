Nagy razzia a Balatonnál

A Keszthelyi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tartott a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkaprogramja alapján augusztus 16-án éjszaka több Balaton-parti településen.

Az akció célja az volt, hogy a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények helyszínén növeljék a lakosság, valamint a turisták szubjektív közbiztonságérzetét. Az akcióban 30 rendőr vett részt a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel együtt, munkájukat polgárőrök és a társszervek képviselői is segítették 10 fővel - írja a police.hu.

A rendőrök 188 magyar és kettő külföldi hatósági jelzésű jármű vezetőjével szemben intézkedtek. Az ittasságot valamennyi megállított sofőrnél vizsgálták, egyetlen esetben sem mutatott pozitív értéket a műszer.

Vonyarcvashegyen elfogtak egy 30 éves kőszegi személyt, aki megpróbált elfutni az egyenruhások elől. Igazoltatták, ruházatában pedig kábítószergyanús anyagot találtak. A drogteszt kimutatta, hogy THC, amfetamin és kokain is van a szervezetében. Büntetőeljárás indult ellene kábítószer birtoklása vétség miatt.

Garázdaság bűntett miatt két férfit hallgattak ki a rendőrök, és előállítottak egy 29 éves rezi lakost, aki ellen a Zalaegerszegi Törvényszék elfogatóparancsot adott ki.

Szabálysértési feljelentést hét esetben tettek a járőrök.

A nyári idegenforgalmi szezonban bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és a közlekedés biztonsága érdekében a fokozott ellenőrzések az elkövetkező időszakban is folytatódnak.