ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.67
usd:
338.03
bux:
106542.74
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
kamion
Nyitókép: Facebook/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kamionstop ismét kilőve, vigyázzanak az utakon!

Infostart

Időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek ünnepi forgalomkorlátozását.

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 19-én, kedden 22 órától augusztus 20-án, szerdán 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.

Szakmai kezdeményezésre a korlátozást az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamban felfüggesztik, így az augusztus 20-án 6 órától 22 óráig lesz érvényben.

Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások még rugalmasabban szervezhessék meg fuvarozási feladataikat - olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Kamionstop ismét kilőve, vigyázzanak az utakon!

kamion

kamionstop

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump tisztázott pár kulcskérdést Ukrajna jövőjéről

Donald Trump tisztázott pár kulcskérdést Ukrajna jövőjéről

Elérhető-e a Krím visszaszerzése és a NATO-tagság? Mely országok küldenének katonákat Ukrajnába? Ezekről is beszélt az elnök a Fehér Házban az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tartott csúcstalálkozóját értékelve.
 

Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy mit kérnek a békéért cserébe

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete

Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete

Bezárt a tatai City SPAR, amely a magyar kiskereskedelmi lánc első hazai üzleteként nyitott meg több mint három évtizede. Az augusztus 19-én végleg lehúzott rolók egy korszak végét jelzik a város kereskedelmi életében - számolt be a Kemma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly magyar kutatás veszi kezdetét: nagy a tét, a jövőnk múlhat az eredményeken

Komoly magyar kutatás veszi kezdetét: nagy a tét, a jövőnk múlhat az eredményeken

Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 21:23
Vészforgatókönyv jön az EESZT-leállás esetére
2025. augusztus 19. 21:12
A kutya élete is múlhat ezen – figyelmeztetést kaptak a gazdik
×
×
×
×