Itt a hét öt száma

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
After leaving Alaska, Trump says he would prefer to "go directly to a peace agreement" to end the war in Ukraine as he prepares to meet Zelensky on Monday.