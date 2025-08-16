Itt a hét öt száma

Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének

Bár most még nehezen elképzelhető, a közös jogtulajdonosnak is köszönhetően idővel akár közös versenyhétvégét is rendezhet a MotoGP és a Forma–1 mezőnye – véli a 2007-es Moto3 világbajnok. Talmácsi Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában a készülő új KRESZ motorosokat érintő részeiről is beszélt.