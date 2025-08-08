Lejárt a türelmi idő az autósoknak, jön a büntetés

Július 1-jétől újabb fizető parkolókat alakítottak ki Kecskeméten. Az egyik rész a Trabant (régi Lulu) melletti térség, mely eredetileg zöldterület, de sokan használták parkolásra. A másik érintett terület a közeli Faragó Béla fasor, mely párhuzamos az Irinyi utcával. A díjszabás alapján 90 forintba kerül negyedórányi parkolás, vagyis 360 forint óránként, mely a kecskeméti parkolás tekintetében az olcsóbb díjtétel – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A Kecskeméti Városrendészet intézményvezető-helyettese ennek kapcsán elmondta: a Trabant vagy Lulu vendéglátóhely melletti zsákparkolóban ingyenesen lehetett eddig parkolni, folyamatosan ott álltak az autók. Július 1-jétől hivatalosan a fizetőssé vált a terület, de közben kialakították az igényes parkolás lehetőségét. Eddig csak figyelmeztették azokat, akik nem váltottak jegyet, de augusztus 1-től büntetnek is. Folyamatos az ellenőrzés – olvasható.

A két új parkolóhelyet egyaránt a 6003-as övezetbe sorolták, hétköznap 8-18 óráig kell fizetni. A Faragó Béla fasor esetében kifejezetten lakossági kérésre történt, hogy fizetőssé tették a parkolást. A zsákparkoló esetében pedig az elhanyagolt területet rendezték, a zöldítése, sövények ültetése szeptemberben lesz.